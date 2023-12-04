Эта диета может улучшить здоровье сердца всего за месяц: ученые сделали заявление

Ученые Стэнфордского университета в Калифорнии (США) провели исследование, чтобы выяснить, есть ли какая-то польза от веганской диеты для сердца и сосудов. В эксперименте участвовало 22 пары близнецов. Один из них придерживался обычного способа питания, а другой - веганского.
Какие результаты получили ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Express.
Предыдущие выводы ученых свидетельствовали о том, что потребление меньшего количества мяса улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Другие факторы - генетика и окружающая среда - приводят к отклонениям.
Поскольку в эксперименте участвовали однояйцевые близнецы, фактор генетики отменяется. Однако даже несмотря на это, результат остался неизменным: веганская диета улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.
Более того, участники исследования заметили значительное улучшение состояния здоровья уже через месяц. А через два месяца показатели стали в разы лучше.
Веганы также заметили улучшение показателей уровня инсулина натощак, что уменьшило риск развития диабета. У тех, у кого есть избыток веса, лишние килограммы начали уходить.
В результате исследователи пришли к выводу, что переход на питание без мясных продуктов пойдет на пользу всем желающим.
Веганская диета - это способ питания, при котором из рациона исключают все продукты животного происхождения. То есть основу питания веганов составляет растительная пища.
При этом веганство имеет свои отдельные разновидности:
Таким образом, веганы полностью не едят мясо, могут частично отказаться от яиц, молочных продуктов, рыбы. Однако они однозначно потребляют овощи, фрукты, семена, орехи, соевые продукты, цельнозерновые продукты и остальную пищу растительного происхождения.
Раньше мы рассказывали, как меняется организм веганов, которые снова начали есть мясо.
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