Цена упала на 23%. В Украине подешевел популярный летний овощ: где можно дешево купить

Почему огурцы начали дешеветь

Аналитики уверены, что предложение огурцов из пленочных теплиц продолжает увеличиваться. Они отмечают, что это очень негативно сказывается на темпах сбыта этой продукции.

Вместе с тем, большие комбинаты зачищают теплицы и предлагают к продаже некондиционный огурец.

Но, несмотря на эти факторы, спрос от потребителей не такой высокий, как рассчитывали производители, поэтому они просто вынуждены снижать цены на огурцы.

Если ситуация со сбытом не улучшится, падение цен на овощ продолжится и дальше.

Сколько сейчас стоят огурцы

По данным Минфина, майские цены на огурцы упали почти на 22%.

К примеру, обычный сорт огурцов в прошлом месяце стоил 103 гривны, а сейчас в среднем - 75 гривен. Огурцы тепличные были стоимостью 82 гривны, а упали - до 55 гривен.

А самый дорогой сорт огурцов Эстафета в мае можно было приобрести за 135 гривен, тогда как сейчас, они стоят 99 гривен.

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Но даже, несмотря на значительное снижение, аналитики, добавляют, что сегодня тепличный огурец стоит в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

Где дешевле всего покупать огурцы

Ниже приведены цены на огурцы в популярнейших торговых сетях Украины:

АТБ

Varus

Novus

Сильпо

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