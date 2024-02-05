Эти изменения в вашем организме могут сигнализировать о серьезной болезни
Клинический фармацевт и врач из Лондона Найра Салим рассказала, какие изменения в организме женщины могут свидетельствовать о том, что ей следует провериться на диабет. Эти признаки достаточно неочевидны, а потому мало кто связывает их именно с этой болезнью.
Как распознать диабет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: TikTok врача, Daily Express.
Неочевидные признаки диабета у женщин
Изменение цвета кожи подмышек или шеи. По словам фармацевта, потемневшие складки на коже могут оказаться первыми признаками проблем со здоровьем, а именно резистентности к инсулину. На этих участках могут появиться черные пятна. Кроме этого, кожа может начать грубеть.
"Висячие" родинки. Невусы телесного цвета, которые появляются на коже и будто бы свисают на ножке, не стоит игнорировать. Такие родинки следует показать врачу, чтобы он проверил их на доброкачественность.
Акне. Прыщи, особенно на левой стороне лица, заявила врач, могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе. Конечно, акне не всегда связано с диабетом, но перестраховаться будет не лишним.
Чрезмерное оволосение. Гирсутизм чаще всего проявляется на лице, шее, животе, ягодицах и бедрах. И если вы заметили, что на этих участках у вас очень много волос, проконсультируйтесь со специалистом.
Облысение по мужскому типу. Высокий уровень инсулина, объясняет врач, приводит к тому, что в организме женщины появляется много тестостерона. А это влияет на волосы и провоцирует их выпадение.
Как уберечься от диабета
Фармацевт рекомендует изменить образ жизни. Для этого нужно:
- употреблять больше клетчатки и полезных продуктов
- начать заниматься спортом и, по возможности, делать силовые упражнения
- проконсультироваться с врачом и узнать о возможной необходимости употреблять витамины.
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