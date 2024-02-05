Эти изменения в вашем организме могут сигнализировать о серьезной болезни

Клинический фармацевт и врач из Лондона Найра Салим рассказала, какие изменения в организме женщины могут свидетельствовать о том, что ей следует провериться на диабет. Эти признаки достаточно неочевидны, а потому мало кто связывает их именно с этой болезнью.

Неочевидные признаки диабета у женщин

Изменение цвета кожи подмышек или шеи. По словам фармацевта, потемневшие складки на коже могут оказаться первыми признаками проблем со здоровьем, а именно резистентности к инсулину. На этих участках могут появиться черные пятна. Кроме этого, кожа может начать грубеть.

"Висячие" родинки. Невусы телесного цвета, которые появляются на коже и будто бы свисают на ножке, не стоит игнорировать. Такие родинки следует показать врачу, чтобы он проверил их на доброкачественность.

Акне. Прыщи, особенно на левой стороне лица, заявила врач, могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе. Конечно, акне не всегда связано с диабетом, но перестраховаться будет не лишним.

Чрезмерное оволосение. Гирсутизм чаще всего проявляется на лице, шее, животе, ягодицах и бедрах. И если вы заметили, что на этих участках у вас очень много волос, проконсультируйтесь со специалистом.

Облысение по мужскому типу. Высокий уровень инсулина, объясняет врач, приводит к тому, что в организме женщины появляется много тестостерона. А это влияет на волосы и провоцирует их выпадение.

Как уберечься от диабета

Фармацевт рекомендует изменить образ жизни. Для этого нужно: