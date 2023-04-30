Эти простые советы помогут уберечься от укусов змей

В Украине уже зафиксировали первые случаи укусов змей. Только на этой неделе от них пострадали несколько жителей Львовской области. Гадюки водятся по всей территории нашей страны, а их укусы особенно опасны для детей и пожилых людей.

Как уберечься от змей и как оказать первую помощь при укусе, рассказываем в материале ниже.

Как не стать жертвой змей

Преимущественно змеи чувствуют приближение человека, поэтому пытаются сбежать его или затаиться. Гадюка кусает только с целью самообороны - когда человек на нее случайно наступит или очень приблизится. Поэтому, если наткнулись на змею, поскорее отойдите от нее.

Эксперты советуют соблюдать следующие правила безопасности:

в лес ходите в длинных брюках из плотной ткани, их заправляйте в высокие ботинки;

желательно с собой иметь палку, чтобы ею ворошить траву при прогулке на природе;

для отдыха в лесу располагайтесь как можно дальше от кустарников, ветхих пней и захламленных участков;

перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, проведите по этому месту палкой, чтобы проверить нет ли змеи;

если ночуете в палатке, то туго сверните свою снятую одежду, чтобы в ней не осталось щелей и туда не могла залезть змея.

Как оказать первую помощь при укусе змеи

Укусы змей, как правило, не приводят к летальным исходам, но на тяжесть состояния влияет много факторов, в частности вид гадюки и физическое здоровье пострадавшего.

При укусе змеи нужно как можно скорее обратиться в больницу, однако первую помощь вы можете оказать самостоятельно. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, прижигать рану, высасывать яд или давать потерпевшему спиртное.

Алгоритм необходимых действий:

убедитесь, что опасная змея уже покинула место, в котором вы находитесь.

успокойте потерпевшего и помогите ему занять удобное горизонтальное положение. Желательно поднять вверх ноги, поскольку яд быстро поражает жизненно важные системы человека и может вызвать аллергические реакции.

освободите от одежды или обуви место укуса и обработайте рану антисептиком, затем наложите на нее стерильную повязку.

если у вас под руками противоаллергические препараты - дайте пострадавшему, поскольку после укуса змеи может наступить анафилактический шок.

давайте пострадавшему как можно больше пить воды.

нужно постоянно говорить с потерпевшим, чтобы контролировать его состояние.

по возможности приложите к ране лед, обернутый в ткань.

После этого обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой змей (фото: Facebook/Семейная Клиника Др. ХУДАН)