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Эти препараты скрыто повышают артериальное давление. Они есть в каждой аптечке

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Воскресенье 02 апреля 2023 11:48
Эти препараты скрыто повышают артериальное давление. Они есть в каждой аптечке Какие препараты повышают артериальное давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые препараты в вашей аптечке могут скрыто повышать артериальное давление. Так что с ними следует быть осторожными, особенно, если у вас артериальная гипертензия - постоянно повышенное давление.

Какое лекарство влияет на колебания АД - в материале Styler далее.

Больше всего на АД влияют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

По словам кардиолога Анны Калиневич в Instagram, повышать давление могут популярные препараты, которые есть в аптечке у каждого дома. Такие лекарства часто принимаются, как обезболивающее или жаропонижающее.

Повышать давление могут:

  • Нимесулид
  • Индометацин
  • Ибупрофен
  • Диклофенак
  • Целекоксиб

Не влияют на давление такие НПВП:

  • Кетопрофен
  • Атеклофенок
  • Мелоксикам

Какие еще препараты могут влиять на колебания АД

По словам другого специалиста, кардиолога Наталии Федив, кроме НПВП повышать давление могут:

  • Стероидные гормоны. Это - преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон.
  • Носовые капли при насморке. Они обладают сосудосуживающим эффектом. Казалось бы, просто капли или спрей, но при регулярном использовании несколько дней поднимают давление.
  • Препараты, используемые при простуде и содержащие псевдоэфедрин или фенилэфедрин. Это - терафлю, грипго, фармацитрон.
  • Оральные контрацептивы. Здесь повышение давления может сопровождаться еще и сердцебиением и другими жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что доктор Федов внесла в список НПВП, оказывающих влияние на давление, мелоксикам, который доктор Калиневич назвала безопасным.

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