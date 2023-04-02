Эти препараты скрыто повышают артериальное давление. Они есть в каждой аптечке
Некоторые препараты в вашей аптечке могут скрыто повышать артериальное давление. Так что с ними следует быть осторожными, особенно, если у вас артериальная гипертензия - постоянно повышенное давление.
Какое лекарство влияет на колебания АД - в материале Styler далее.
Больше всего на АД влияют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
По словам кардиолога Анны Калиневич в Instagram, повышать давление могут популярные препараты, которые есть в аптечке у каждого дома. Такие лекарства часто принимаются, как обезболивающее или жаропонижающее.
Повышать давление могут:
- Нимесулид
- Индометацин
- Ибупрофен
- Диклофенак
- Целекоксиб
Не влияют на давление такие НПВП:
- Кетопрофен
- Атеклофенок
- Мелоксикам
Какие еще препараты могут влиять на колебания АД
По словам другого специалиста, кардиолога Наталии Федив, кроме НПВП повышать давление могут:
- Стероидные гормоны. Это - преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон.
- Носовые капли при насморке. Они обладают сосудосуживающим эффектом. Казалось бы, просто капли или спрей, но при регулярном использовании несколько дней поднимают давление.
- Препараты, используемые при простуде и содержащие псевдоэфедрин или фенилэфедрин. Это - терафлю, грипго, фармацитрон.
- Оральные контрацептивы. Здесь повышение давления может сопровождаться еще и сердцебиением и другими жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы.
Отметим, что доктор Федов внесла в список НПВП, оказывающих влияние на давление, мелоксикам, который доктор Калиневич назвала безопасным.
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