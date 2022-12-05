Эти популярные напитки снижают риск болезни Альцгеймера: новое исследование

К сожалению, это число из года в год растет из-за старения населения планеты. Однако исследования ученых показали, что есть напитки, которые могут снизить риск заболевания.

Болезнь Альцгеймера - это один из видов деменции, обычно поражающий людей в возрасте от 65 лет. По информации ВОЗ, во всем мире насчитывается около 26 миллионов человек, страдающих болезнью Альцгеймера.

Об этом сообщают на сайте Eat This.

Какое исследование было проведено учеными?

Болезнь Альцгеймера оказывает влияние как на когнитивные функции, так и на память. Но то, что жестянки в мозге могут быть связаны с вирусом герпеса, известно не так широко. Именно поэтому исследователи из Университета Тафтса попытались отследить, что может помочь в решении этой проблемы.

Они построили модели тканей, представлявших мозг. Затем ученые использовали различные фармацевтические и растительные соединения, чтобы проверить их эффективность, когда дело дошло до защиты тканей мозга.

Результаты показали, что ресвератрол и катехины обладают сильными функциональными нейропротекторными преимуществами и минимальной нейротоксичностью. В будущем открытия могут использовать для лечения болезни мозга.

Какие напитки помогут в борьбе?

Зеленый чай содержит соединения, которые предотвращают образование бляшек. Катехины зеленого чая обладают антиоксидантным действием, и они были изучены на антивозрастные свойства.

Что касается ресвератрола, этот антиоксидант содержится в красном винограде, шоколаде и красном вине. Потребление этих продуктов может способствовать замедлению прогрессирования болезни Альцгеймера, но не переборщите с употреблением.

Качественный темный шоколад также эффективен в предотвращении болезни Альцгеймера (фото: Freepik)