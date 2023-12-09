Этот простой тест определит, какой из ваших органов первым даст сбой

Новое исследование показало, что благодаря простому анализу крови можно предположить, какой из органов откажет первым. Медики принимают во внимание, те органы, биологический возраст которых старше фактического. Это помогает определить риск возникновения таких заболеваний как болезнь Альцгеймера, диабет и болезни сердца.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Express.

Что показало новое исследование

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, примерно каждый пятый достаточно здоровый взрослый человек в возрасте 50 лет и старше живет со значительно ускоренным старением по крайней мере одного органа.

Согласно результатам исследовательской группы, ускоренное старение органа повышало риск смертности в течение следующих 15 лет в зависимости от того, какой орган был поражен. Ученые надеются, что предвидев, какие органы откажут, они смогут предотвратить это и начать лечить пациентов еще до того, как они заболевают.

"Мы можем оценить биологический возраст органа у вроде бы здорового человека. Это предвидит риск заболевания человека, связанного с этим органом", - объяснил профессор Тони Висс-Корей.

Он добавляет, что ученые определили биологический возраст каждого органа участников исследования и сравнили его с аналогами среди большой группы людей без явных серьезных заболеваний. Они обнаружили, что у 18,4 % людей в возрасте 50 лет и старше по крайней мере один орган старел значительно быстрее, чем это происходит обычно. Это означает, что у этих людей повышенный риск заболевания этого конкретного органа в последующие 15 лет.

Чтобы получить результаты, команда изучила уровни разных белков в крови 5 678 человек. Используя специальный алгоритм, ученые предусмотрели биологический возраст каждого органа и сравнили его с реальным возрастом.

Они обнаружили, что возрастные разрывы для 10 из 11 исследуемых органов были существенно связаны с предстоящим риском смерти от всех причин в течение 15 лет наблюдения.

Результаты также показали, что люди с ускоренным старением сердца имели в 2,5 раза больший риск сердечной недостаточности, чем у людей с нормально стареющим сердцем, а люди со "старшим" мозгом имели в 1,8 раза больший риск ухудшения когнитивных функций в течение пяти лет, чем люди с молодым мозгом.