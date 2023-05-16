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Врач назвал напиток, который снижает риск сердечного приступа и инсульта

Какой напиток улучшает состояние организма (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует много напитков, которые приносят много пользы организму. К примеру, какао в основном считают детским или пьющим в холодное время года. Однако не все знают, что правильно приготовленное какао имеет и большую пользу для здоровья.

Об этом сообщил диетолог и гастроэнтеролог Олег Швец в Facebook.

Какао богато полифенолами

Полифенолы - это природные антиоксиданты, содержащиеся во фруктах, ягодах, овощах, шоколаде и вине. Их связывают с уменьшением воспаления, лучшим кровотоком, снижением артериального даіления и нормализацией уровня холестерина и сахара в крови.

Несмотря на то, что обработка и нагревание какао может привести к частичной потере его полезных свойств, потребление какао улучшает устойчивость организма против свободных радикалов и помогает предотвратить чрезмерное воспаление.

Способствует снижению высоко кровяного давления

Какао как в виде порошка, так и в форме темного шоколада может помочь снизить артериальное давление.

Считается, что флаванолы в какао повышают уровень оксида азота в крови, что может уменьшать тонус кровеносных сосудов и способствовать снижению артериального давления.

Однако важно помнить, что обработка значительно уменьшает количество флаванолов, поэтому эффект от обычной плитки шоколада (особенно молочного), скорее всего, будет существенно меньшим.

Снижение риска сердечного приступа и инсульта

Какао-порошок также снижает уровень "плохого" холестерина, разжижает кровь, нормализует уровень сахара в крови и уменьшает воспаление. Эти свойства ассоциируются с меньшим риском инфаркта, сердечной недостаточности и инсульта.

Улучшается функциональная способность мозга

Врач говорит, что содержащиеся в какао полифенолы могут снизить риск нейродегенеративных заболеваний, улучшая работу мозга и кровоток.

Они способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и участвовать в процессе выработки нейронов и важных молекул для функционирования мозга.

Какао помогает контролировать вес

Специалист говорит, что употребление какао, даже в форме шоколада, способствует похудению. У его потребителей отмечается лучшая регуляция использования энергии, уменьшение аппетита и воспаления, а также усиление окисления жира и ощущение сытости.

Помогает при астме

Астма - это хроническое иммунно-воспалительное заболевание, вызывающее обструкцию и воспаление дыхательных путей и может быть опасным для жизни.

Какао может быть полезным людям с астмой, поскольку оно содержит противоастматические соединения, такие как теобромин и теофиллин.

Теобромин похож на кофеин и может помочь при постоянном кашле. Какао-порошок содержит примерно 1,9 г этого соединения на 100 граммов. Теофиллин помогает легким расширяться, благодаря чему облегчается проходимость дыхательных путей и уменьшается воспаление.

Раньше мы называли напиток, который лучше всего утоляет жажду.

Также мы писали, почему нельзя еду запивать чаем или кофе.

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