Церковный праздник 6 июля: что нельзя делать и главная молитва

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

В чем суть праздника

Агриппина родилась и жила в Риме, была христианкой. За свою веру она и умерла: после тяжелых пыток ей отрубили голову. После смерти мощи Агриппины стали считаться источниками чудотворений. В начале XI века их перенесли в Константинополь (современный Стамбул), где они находятся и сейчас.

6 июля по народному календарю отмечают день Аграфены Купальщицы. В этот день шла активная подготовка к купальской ночи в канун праздника Ивана Купала. Также от Аграфены начинался сбор лекарственных трав, жатва, вязали веники и метлы.

Приметы этого дня

Если соловей не поет - пора собирать ячмень

Если 6 июля попариться в бане, можно улучшить свое здоровье

Большая роса утром - к хорошему урожаю огурцов и орехов

Дождливый день 6 июля - к неурожаю и продолжительному непогоде

Если умыться утренней росой, можно дольше сохранить молодость

День ангела сегодня у таких имен: Агриппина, Антон, Артемий (Артем), Герман, Федор, Святослав, Кузьма, Доминика, Люция, Тереза.

Что нельзя делать 6 июля

В этот день лучше не грустить и не занимать никому денег в долг - иначе будут неприятности и невезение в делах.

Молитва святой Агриппине

Агница Твоя, Иисусе, Агрипина зовет велиим гласом: Тебе, Женише мой, люблю, и, Тебе ищущи, страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, и стражду Тебе ради, яко да царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою; но яко жертву непорочную приими мя, с любовию пожершуюся Тебе. Тоя молитвами, яко Милостив, спаси души наши.