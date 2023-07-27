Церковный праздник 27 июля: что сегодня нельзя делать, кого поздравить с Днем ангела

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и день ангела - читайте в материале Styler.

В чем суть праздника

Святой Акила жил в I веке. В 52 году его вместе с женой и другими иудеями изгнали из Рима по приказу императора Клавдия. Супруги начали жить в Коринфе. Там они встретили апостола Павла и приютили его в своем доме. Апостол обратил их в христианство и лично крестил. Через полтора года Акила с женой последовали за учителем в Сирию проповедовать Слово Божие.

После смерти Клавдия они вернулись в Рим. Но пробыли там недолго. Вскоре они покинули город, чтобы наставлять в святой вере язычников. Когда Акила пришел в Гераклею Понтийскую на берегу Черного моря, его избрали там епископом.

Во времена гонений на христиан при императоре Нероне его с супругой казнили за исповедание чуждой язычникам религии.

В этот народный праздник люди задабривают Полевого. Это существо, которое живет на полях. В конце рабочего дня для него в последнем ряду срезанных злаков оставляют небольшой сноп колосьев, рядом ставят кашу в горшочке. Такой обряд проводят для того, чтобы Полевой помогал сберечь посев от ненастья и вырастить хороший урожай в следующем году.

Народные приметы 27 июля

Если в этот день нет осадков, то осень будет не дождливой

Восходящее солнце огненного цвета, и на небе много облаков – к дождю

Чайки качаются на воде – к погожему дню

Что нельзя делать 27 июля

Неудачный день для рукоделия, творчества и ремонта сломанных вещей. Эти занятия, скорее всего, закончатся неудачей.

Если выпасаете домашний скот, то нельзя оставлять животных одних без присмотра сегодня. Им может навредить полевик.

27 июля День ангела отмечают владельцы таких имен: Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан.