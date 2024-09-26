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Церковный праздник 26 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Четверг 26 сентября 2024 06:45
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Церковный праздник 26 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Церковный праздник 26 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 26 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола и евангелиста Ивана Богослова других по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Иоанн, сын рыбака Зеведея, занимает важное место среди учеников Иисуса Христа. Он был братом Иакова и принадлежал к ближайшему кругу учеников вместе с Петром и Иаковом. Иоанн стал свидетелем многих ключевых событий, происходивших во время служения Иисуса, таких как Преображение Господне и события в Гефсиманском саду.

Известно, что Иоанн оставался верен Христу даже во время Его казни. Именно ему была поручена особая задача - заботиться о Марии, матери Иисуса. Он также написал свое Евангелие, отличающееся глубиной и уникальным учением. Важной частью его наследия также Апокалипсис, где он описывает свои видения, связанные с концом мира и вторым пришествием Христа.

После Воскресения Иисуса Иоанн активно проповедовал в Иерусалиме и Азии, способствуя созданию первых христианских общин. По легенде, он прожил до глубочайшей старости в Эфесе, продолжая учить людей и вести их к вере.

Символом Ивана является орёл, символизирующий высоту его богословских идей. Он умер естественной смертью в старости, оставив после себя огромное наследие в христианстве.

Церковный праздник 26 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Иван Богослов (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 26 сентября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Ссориться и злословить
  • Сосредотачиваться на негативных мнениях
  • Выполнять тяжелую физическую работу
  • Отказывать нуждающимся в помощи.

Кроме этого, не советуют носить старую или поврежденную обувь, поскольку это может принести несчастье. Также следует избегать остановок на перекрестках, поскольку считается, что там можно встретить нечистую силу.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Идет дождь со снегом - в январе ожидается оттепель
  • Облачно на вечер - надвигается ненастье
  • Сильный ветер - скоро пойдет дождь.

Этот день предки называли "днем памяти". Они воздерживались от употребления алкоголя, чествуя умерших. Люди посещали храмы, молясь Иоанну Богослову, прося его защиты, здоровья и счастья для своих семей.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
  • Европейский день языков
  • Всемирный день контрацепции
  • Всемирный день моря
  • Всемирный день здоровья окружающей среды
  • День рождения граммофона
  • День встречи со старыми друзьями.

Ранее мы рассказывали об Йом Кипур 2024 - история, правила и традиции праздника.

Также узнайте, о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.

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