Церковный праздник 26 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Сегодня, 26 сентября, праздник - православные украинцы чтят память святого апостола и евангелиста Ивана Богослова других по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Иоанн, сын рыбака Зеведея, занимает важное место среди учеников Иисуса Христа. Он был братом Иакова и принадлежал к ближайшему кругу учеников вместе с Петром и Иаковом. Иоанн стал свидетелем многих ключевых событий, происходивших во время служения Иисуса, таких как Преображение Господне и события в Гефсиманском саду.
Известно, что Иоанн оставался верен Христу даже во время Его казни. Именно ему была поручена особая задача - заботиться о Марии, матери Иисуса. Он также написал свое Евангелие, отличающееся глубиной и уникальным учением. Важной частью его наследия также Апокалипсис, где он описывает свои видения, связанные с концом мира и вторым пришествием Христа.
После Воскресения Иисуса Иоанн активно проповедовал в Иерусалиме и Азии, способствуя созданию первых христианских общин. По легенде, он прожил до глубочайшей старости в Эфесе, продолжая учить людей и вести их к вере.
Символом Ивана является орёл, символизирующий высоту его богословских идей. Он умер естественной смертью в старости, оставив после себя огромное наследие в христианстве.
Иван Богослов (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 26 сентября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Ссориться и злословить
- Сосредотачиваться на негативных мнениях
- Выполнять тяжелую физическую работу
- Отказывать нуждающимся в помощи.
Кроме этого, не советуют носить старую или поврежденную обувь, поскольку это может принести несчастье. Также следует избегать остановок на перекрестках, поскольку считается, что там можно встретить нечистую силу.
Народные приметы и традиции этого дня
- Идет дождь со снегом - в январе ожидается оттепель
- Облачно на вечер - надвигается ненастье
- Сильный ветер - скоро пойдет дождь.
Этот день предки называли "днем памяти". Они воздерживались от употребления алкоголя, чествуя умерших. Люди посещали храмы, молясь Иоанну Богослову, прося его защиты, здоровья и счастья для своих семей.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Девы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия
- Европейский день языков
- Всемирный день контрацепции
- Всемирный день моря
- Всемирный день здоровья окружающей среды
- День рождения граммофона
- День встречи со старыми друзьями.
Ранее мы рассказывали об Йом Кипур 2024 - история, правила и традиции праздника.
Также узнайте, о Родительской субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
При написании материала были использованы источники: сайты ВЦУ, Христианский портал "Кириос", Википедия.