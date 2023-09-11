Церковный праздник 11 сентября: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить, узнайте дальше в материале Styler.

История и суть праздника

Феодора жила в V веке в городе Александрия и была замужем. Однажды к ней начал приставать молодой человек, и она не смогла устоять перед его ухаживаниями, изменяя своему мужу. Однако, испугавшись и раскаявшись, Феодора решила спрятаться в монастыре, чтобы искупить свой грех. Она выбрала не женский монастырь, а мужской, притворившись мужчиной, чтобы ее муж не смог ее найти.

В монастыре святая провела 8 лет, полностью посвятив себя труду и самым тяжелым работам. Она постилась, молилась ночью и усердно служила. В один из дней ей пришлось покинуть обитель на несколько дней по делам, и во время пребывания в гостинице, дочь хозяина начала проявлять интерес к Феодоре, приняв ее за молодого человека. Однако монахиня отказала девушке, что вызвало ее негодование. В результате, девушка родила незаконнорожденного ребенка и клеветнически обвинила Феодору.

Святая смиренно приняла это испытание и взяла на себя заботу о чужом младенце. Она прожила с ним 7 лет в шалаше, расположенном рядом с монастырем. Однако игумен, увидев ее состояние, сжалился над ней и приказал вернуться в монастырь с ребенком.

После этого Феодора прожила еще два года и скончалась. Только после ее смерти монахи узнали, что она была женщиной. Все, кто когда-либо обидел ее, тут же покаялись. Ее супруг, узнав о ее жертвенности, также принял решение постригаться в этом монастыре. А мальчик, которого святая воспитывала, впоследствии стал игуменом этого монастыря.

У святой Феодоры можно просить силы и терпения для преодоления всех жизненных испытаний. В этот день также рекомендуется искренне помолиться и покаяться.

В прошлом, в этот день, женщины традиционно собирались для проведения капустных работ. Они рубили капусту, квасили ее и готовили голубцы и капустняки. Кроме того, в этот день был обычай почитать священников. Для них приготовляли подарки и вручали с поклоном. Матушкам, супругам священников, помогали по хозяйству.

Главные приметы этого дня

Если в этот день еще активны пчелы, то зима придет поздно

Если озимые культуры поднялись в этот день, то можно ожидать хороший урожай

Если происходит дождь в этот день, то ненастье будет затяжным

Если в лесу много грибов, то зима будет очень суровой

Что сегодня нельзя делать

В день святой Феодоры существовали много запретов, особенно относящихся к женщинам. Было строго запрещено красить губы и наносить макияж, так как считалось, что это может привести к тяжелым болезням.

Кроме того, было считалось неблагоприятным мыть голову 24 сентября, а также стричь ногти и покупать новую одежду.

В этот праздник считалось очень несчастливым знаком, если девушка испачкает подол своей юбки, так как верили, что это приведет к тому, что ее муж будет чрезмерно пить, а в семье возникнут долгие ссоры.

Исходя из легенд о святой Феодоре, которая стала жертвой клеветников и козней, наши предки в этот день избегали говорить негативные слова о других людях и особенно не наговаривать. Предполагалось, что в случае нарушения этого правила, негатив вернется к ним в разы усиленным.

Также в день святой Феодоры старались не поднимать ничего с дороги и не брать себе безхозную вещь, так как считалось, что такие предметы могут быть наколдованы или принести порчу от злых людей или колдунов.