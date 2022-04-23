Їх мета - максимальну ураження простих людей: ведучий показав моторошне відео зруйнованого Сєвєродонецька

Ведучий туристичної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров відвідав зруйнований Сєвєродонецьк. Він показав, як виглядає місто зараз і повідомив, що мінометні обстріли практично не припиняються.

"Сєвєродонецьк. Обожнюю це місто. Людина. Виступав тут у Льодовому Палаці. Не вірю своїм очам, як армія рф його знищує. Мінометні обстріли безперервні. Росіяни не можуть пройти оборону ЗСУ, тому просто здалеку навалюють по житлових кварталах мінами та градами. Війна, де в ближньому бою вони безсилі", - коментує Комаров життя зруйнованого міста.

Він пояснив, що війська РФ не можуть вести бій і тому артилерійськими снарядами просто руйнують все, до чого можуть дотягнутися.

"Війна на знищення життя здалеку. Арта валить туди, де немає ніяких позицій - тільки будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Їх мета - максимальна поразка простих людей. Паніка. Жертва. Якщо вони помітили машини й рух людей - полетіли міни", - розповів ведучий.

Він зазначив, що місцевим жителям важливий навик розпізнавати свист підлітаючої міни та встигнути за секунди падати обличчям вниз.

"Кожен, хто тут волонтерить або приїжджає по інших справах в ці дні, повинен розуміти, що це не "може бути", а обов'язково. Обов'язково буде обстріл", - додає Комаров.

Ведучий розповів, що він приїхав з колоною гуманітарки та привезли жителям їжу, ліки та найнеобхідніші речі. І за оцінкою Комарова, місцевим жителям явно потрібна допомога ще.

Людей на вулицях практично немає, але вони є в підвалах.

"Волонтерам прохання: важлива питна вода. Людям доводиться навіть з калюж брати дощову. "Їжі ось нам привезли, а води немає", - можна почути. Хоча місцева влада працює під обстрілами, за що окрема повага всім службам: комунальники під обстрілами відновлюють труби, водопроводи, дроти. Щоб місто жило", - додає ведучий.

Він висловив повагу всім тим, хто не кинув місто в найскладніший момент і продовжують працювати.

"Міна - дура. Траєкторію осколків не передбачити. Волонтерами раджу в ідеалі привозити допомогу в похмуру або дощову погоду. І обов'язково скоординувати свої дії, самі знаєте, як і з ким. Без експромтів. Точка гаряча. Не піддавайте ризику себе і людей, не заважайте військовим. Сєвєродонецьк, Тримайся, рідний. Любимо тебе!"- додає Комаров.

Він порівняв російських окупантів з тарганами, які лізуть з усіх боків. Вони боягузливі та ховаються, і паскудять, коли їх не бачать.

"Так, таргани лізуть з усіх боків. Так, їх багато. Але вони залишаються тарганами - боягузливими створіннями, які ховаються, якщо чують шурхіт або якщо включити світло. І паскудять, коли їх не бачать, нишком, коли їх багато. Потрібно просто запастися терпінням і витравити їх", - сказав ведучий.