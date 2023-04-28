Это ваша жизнь: 10 вещей о которых не нужно не перед кем оправдываться

Многие наши решения вызывают вопросы и комментарии от окружающих. Члены семьи и друзья почему-то всегда рассказывают о том, как нам нужно себя вести или выглядеть. Однако каждый человек за некоторые вещи не должен не перед кем оправдываться.

Объяснять религиозные взгляды

Вы не должны объяснять свою веру. Когда кто-то не может вас принять таким, какой вы есть - это его проблема, а не ваша.

Внешность

Человек может быть стройным или толстым, высоким или низким. За это никогда не нужно оправдываться. К тому же каждый сам выбирает какие ему прическу выбрать. Если это не нравится окружающим, то это их проблемы.

Не извиняйтесь, если не жалко

Психолог говорит, что не нужно извиняться, если вы не чувствуете себя виноватым. Необходимо просто принять ситуацию и жить дальше.

Время "для себя"

Не стоит объяснять людям, что вам нужно время побыть наедине с собой, чтобы расслабиться или "перезагрузиться".

"Подобные одинокие тайм-ауты необходимы большинству из нас. Берите их уверенно и не заморачивайтесь по поводу объяснений", - говорится в сообщении.

Жизненные ситуации

Если вы живете в гражданском браке, переезжаете с одной съемной квартиры на другую, то не нужно кому-то объяснять, почему вы поступаете так, а не иначе. Люди все равно этого не поймут.

Еда

Часто можно услышать, почему человек не ест некоторую пищу. В такой ситуации нужно сказать, что вы чувствуете себя хорошо, питаясь именно таким образом.

Карьера

Выбирать между работой и личной жизнью - не всегда дается легко. В любом случае, вы не обязаны объяснять окружающим, почему вы предпочли профессию или наоборот.

Брак

Если человек хочет жениться и детей, или мечтает быть свободным, то это его решение. Никто кроме вас не отвечает за вашу жизнь.

Даже если ваша мама просто мечтает о внуках, ей придется смириться с вашим жизненным выбором.

Сексуальная жизнь

Если вы находитесь в близких отношениях со взрослым по взаимному согласию, то никого не касается, где, как и когда вы устраиваете свою сексуальную жизнь.

Не обязаны объяснять, почему одинокие

Женаты вы или нет, это не должно касаться никого, кроме вас. Каждый человек свободен в выборе того, вступать в отношения или нет.

Эксперт советует не клеить на себя и других ненужные социальные этикетки.