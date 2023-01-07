Это настоящие "пытки": врач разнесла популярные методы современной медицины

Некоторые методы медицины до сих пор вызывают много вопросов, ведь они скорее похожи на пытки, чем на лечение.

Мочегонные препараты на ночь

Это еще тот метод пыток, ведь человек всю ночь бодрствует и бегает в туалет. Как следствие – нарушение сна и плохое настроение на весь день.

Мочегонные препараты логически принимать утром или днем.

Антибиотики внутримышечно

Как минимум – это очень болезненно, как максимум – не логично. Сейчас очень много качественных таблетированных антибиотиков, которые ничем не хуже инъекционных.

Если же есть необходимость в инъекционных антибиотиках – то это следует делать в стационаре с внутривенным введением.

Ректальные свечи

Конечно, если вы лечите геморрой или трещину прямой – в этом есть смысл, или когда мы говорим о совсем маленьких детях.

Но если вы взрослый человек или ребенок, который может выпить сироп или таблетку, то совсем не разумно использовать ректальные свечи для снижения температуры или для снятия боли в спине. Для этого есть таблетки, которые прекрасно с этим справляются.

Прокапаться раз в год/полгода от давления

Во-первых, капание – это около 200 мл растворов в организм, от увеличения количества жидкости в сосудах увеличивается давление (простая физика).

Во-вторых, нет такого лекарства, которое бы стабилизировало ваше давление раз в год или полгода.

В-третьих, "почистить" сосуды капанием невозможно.

В-четвертых, обычно капают в таких случаях фуфломицины (препараты без доказанной эффективности или с доказанной неэффективностью).

Довенное введение лекарства допускается в том случае, когда лекарство нужно очень быстро "доставить" в организм, так как оно сможет стабилизировать или улучшить тяжелое состояние пациента. Или когда человек не в состоянии проглотить таблетку (так как, например, в коме) или, когда нужно определенное лекарство и только оно, а другой формы выпуска (например, таблеток) нет.

Гидроколонотерапия

Это процедура для очищения кишечника. Но зачем его очищать?

Он очищается сам, а гидроколонотерапия разрушает весь тот микромир, который живет у нас в кишечнике и оказывает положительное влияние на иммунитет, на функцию переваривания и всасывания продуктов питания.