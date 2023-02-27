"Это похоже на чудо": женщину спасли от смертельной болезни благодаря нерожденному ребенку

Жизнь будущей мамы 29-летней британки Меган Маккуэйд спасли благодаря ее нерожденному ребенку. Во время первого УЗИ медики обнаружили, что у женщины рак мочевого пузыря. Она нуждалась в срочной операции, после которой ей должны были назначить прохождение химиотерапии.

История удивительного спасения

Меган не испытывала никаких тревожных симптомов и просто наслаждалась беременностью. Но во время первого УЗИ медсестра сообщила ей ужасную новость, что кроме здорового сердцебиения ребенка она также обнаружила подозрительное образование.

После дальнейших проверок учительнице начальной школы Меган сказали, что это новообразование, скорее всего, раковое, и предупредили, что операция по его удалению может навредить ребенку.

Женщине также сообщили ужасную новость о том, что ей может понадобиться химиотерапия. А это означало конец беременности.

Меган понимала, что нет другого выбора, кроме как сделать операцию по удалению новообразования, поэтому согласилась на нее.

Что случилось с ребенком

После процедуры врачи сообщили ей, что, хотя это была раковая опухоль низкой степени, то есть ей не нужна химия. При этом нерожденный ребенок тоже не пострадал во время операции.

"Это было похоже на чудо. Мне сказали, что это самая низкая из возможных форм рака, и они не будут рекомендовать никакого дальнейшего лечения. Облегчение было невероятное. Я не могла поверить в это. Если бы ребенок родился раньше или позже, мою опухоль могли бы не заметить или было бы слишком поздно - это было идеальное время”, - делится эмоциями Меган.

Меган со своим женихом (фото: The Sun)

Также женщина отмечает, что все происходит по определенной причине, и этот ребенок должен был появиться в это время, чтобы спасти ее жизнь.

Меган и ее жених 29-летний Майкл Джонсон с нетерпением ждут родов в июле.

Сейчас женщина предупреждает других об этой опасной болезни и призывает быть внимательным к своему здоровью.

"После некоторых исследований я поняла, что это довольно распространенное явление, но о нем редко говорят. Его могут спровоцировать такие вещи, как недостаточное употребление воды и сдерживание от посещения туалета. Теперь я ставлю свое здоровье на первое место и призываю всех делать то же самое. Я не хочу, чтобы люди то, что прошла я", - говорит Меган.