"Это было рабство": Козловский жестко наехал на Кондратюка

Виталий Козловский чуть ли не в каждом интервью вспоминает скандал с Игорем Кондратюком, который был его продюсером до 2012 года.

И вот в разговоре для подкаста GlosterFM певец снова наехал на своего экс-менеджера.

Козловский считает Кондратюка рабовладельцем

По словам артиста, пиком его карьеры был как раз тот период, когда они совсем не полюбовно разошлись с Кондратюком.

Именно тогда, после 2012 года, говорит Виталий, он начал нормально зарабатывать.

"Все, что было до этого, все убиралось. Раз в году мне говорили: "У нас все очень плохо". Даже когда был пик, мне говорили: "Давай купим тебе квартиру, машину". Но это все не принадлежало мне. Это рабство длилось 9 лет", - рассказал Козловский.

"Уже в самостоятельной жизни я также был заинтересован не в деньгах, а в творчестве, но всегда думал: "Бабки есть - надо делать", - добавил он.

Конфликт между Козловским и Кондратюком продолжается уже более 10 лет

Не так давно во время разговора с Олегом Борисовым певец вообще заявил, что не считает своего бывшего продюсера человеком.

"Я его не уважаю. За все поблагодарил. Но человек уже 10 лет делает тебе говно. Уже не за что, не благодарю его, перестал. Кондратюку желаю, чтобы он отвял от моей жизни, нашел корень счастья, помогал другим людям. У меня сейчас нет денег, чтобы ему отдать… Все деньги, которые сейчас зарабатываю – это немного себе на жизнь и на возможность создавать патриотический контент сегодня… Забери свои иски, я уже не трогаю тех песен, которые создавали вместе. Годами потом отвечаешь за то, что пошел на поводу толпы и исполнил песню", - посетовал певец.

При этом Козловский признает: должен Кондратюку большие средства. Речь идет о миллионах гривен.

Поэтому певец сегодня хочет стать "очень успешным, заработать много денег", чтобы была возможность "бросить ему (Кондратюку – ред.) на стол" тот долг и "забыть о нем как о страшном сне".

А вот, по мнению самого Игоря Васильевича, отдать долг самый популярный победитель проекта "Шанс", скорее всего, не сможет. Причина – певец "никому не нужен", а потому не сможет заработать большое количество денег.

"Я давно Козловским не интересуюсь. Его никто не приглашает на корпоративы. Он должен мне кучу денег и если бы его приглашали, то он бы мне деньги платил. Мне он большие деньги должен по судам. И что он поет на корпоративах за хлеб? Должен платить, но не платит", - сказал продюсер в интервью Рамине Эсхакзай.

При этом Кондратюк признал, что получает деньги от бывшего подопечного. Но это совсем маленькая сумма.

"Он платит копейки с официального места, где он проживает. Так что не нужно мне рассказывать о его корпоративах. Я за то, чтобы у него был миллион корпоративов, и он наконец заплатил мне все, что виноват по судам", - сказал он.

В чем суть конфликта?

Козловский прославился после своего участия в шоу "Караоке на Майдане" и следующей победы в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году. После этого за его раскрутку и взялся Кондратюк.

Однако в 2012 году исполнитель хитов "Холодная ночь", "Небо плачет", "Пинаколада", "Знаешь" и "Шекспир" принял единоличное решение разорвать отношения со своим продюсером из-за того, что артист зарабатывал очень мало, а все деньги якобы уходили в продюсерский центр его наставника.

Кондратюк подал на певца в суд, требуя моральной компенсации. До сих пор Виталий должен своему экс-наставнику сотни тысяч долларов.

Кстати, после разрыва с Кондратюком Козловский часто попадал в скандалы. В частности, 9 мая 2018 года выступил в Москве на праздничном концерте, жаловался на притеснения себя во Львове за то, что говорит по-русски и т.д.

Однако с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Виталий активно уделяет внимание благотворительным и социальным проектам. А в 2022 году был награжден Орденом "За заслуги" III степени.