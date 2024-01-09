Трещины на стекле и сломанный двигатель. Какие опасности угрожают автомобилю в морозную погоду

В Украину пришли сильные морозы. А это значит, что водителям следует быть особенно внимательными к своим транспортным средствам. Иначе - придется платить за дорогостоящий ремонт.

Опасность мороза для автовладельцев

Максим Иванцов отмечает, что критических и безвозвратных последствий нет, однако некоторые неприятные ситуации все же могут возникать.

Первой он называет разрядку аккумулятора после того, как автомобиль простоял всю ночь на морозе.

"Проблемы могут действительно отличаться. Это может быть полностью неисправный аккумулятор, который не пережил эти морозы. А может быть просто разряженный. В таком случае аккумулятор нужно снять, занести в теплое помещение и там зарядить", - объясняет эксперт.

Машина также может не завестись из-за топлива плохого качества, поэтому в холодный период следует выбирать специальное горючее.

Из-за перепада температур в шинах может спуститься давление или даже сами колеса спустятся. Поэтому водителям также следует обращать на это внимание.

Стеклоочистители могут примерзнуть к стеклу. В таком случае очень аккуратно разморозьте его. Но чаще стеклоочиститель выходит из строя.

Другая проблема - стеклоомыватель. Зимой следует использовать жидкость, которая может выдерживать низкие температуры. Позаботьтесь об этом раньше времени, чтобы не иметь проблем с наступлением холодов.

"Жидкость, которую используют до морозов, замерзнет. Тогда при специальных условиях придется делать все, чтобы он растаял. Даже при условии прогретого двигателя и движения автомобиля, все равно есть шансы, что стеклоомыватель не размерзнется", - объясняет автомобильный специалист.

Если вы все-таки завели автомобиль и тронулись с места, то от перепада температур (в салоне - тепло, на улице - холодно) на лобовом стекле могут появиться трещины. Более вероятно, что такая проблема возникнет при уже существующем сколе или небольшой трещине.

"Основной совет для водителей в такую погоду - оставлять автомобили в крытых паркингах, там, где сохраняется "плюсовая" температура. Если у вас нет такой возможности, тогда перед поездкой уделите полчаса, чтобы проверить полную исправность машины", - дает совет Иванцов.

Он также отмечает, что знание этих опасностей может сэкономить для водителей значительную сумму средств и большое количество нервных клеток.