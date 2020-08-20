Ці три продукти допоможуть в боротьбі з похміллям: є в кожному будинку

Похмілля можна полегшити (фото: pixabay.com)

Фахівці назвали продукти, які допомагають людині справитися з наслідками алкоголю

Багатьох людей хвилює питання, як відновитися після дози алкоголю або простіше кажучи похмілля. Як виявилося, від наслідків від алкогольних напоїв можна позбутися за допомогою декількох продуктів, які є практично в кожному будинку.

Вчені з Фінляндії прийшли до висновку, що їжа з високим вмістом амінокислоти L-цистеїн зменшує симптоми похмілля. Цей елемент міститься в таких продуктах, як сире куряче яйце, сире насіння соняшнику або свіжі зерна гороху.

"Дослідження виявило статистично значущий зв'язок між L-цистеїном та зменшенням симптомів похмілля. Тобто L-цистеїн зменшував головний біль, нудоту, стрес і тривогу", - пише "КП.

Експеримент проводився наступним чином: одна група волонтерів з симптомами похмілля вживала таблетки L-цистеїну, а інша - плацебо. Після цього у добровольців виміряли вміст алкоголю в крові його концентрацію в повітрі при диханні. Потім волонтери занесли дані в анкету і записали свої відчуття.

Вчені відзначають, що це перше дослідження, яке показує, що проста амінокислота, така як L-цистеїн, допомагає боротися з похміллям.

Як ми раніше писали, вчені прийшли до цікавого відкриття, пов'язаній з похмільним синдромом, від якого в тій чи іншій мірі страждають люди після бурхливого вечора.