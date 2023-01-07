Три лучших варианта для здорового завтрака: диетолог Фус поделилась списком продуктов

Лучшие варианты здорового и полезного завтрака

На утренний прием пищи хорошо подходят продукты богатые клетчаткой. К примеру, каши. Они должны быть из цельного или плющеного зерна, которое нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком. Такие каши содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, лучше и дольше насыщают.

"К каше можно добавить яйца или сыр, овощи, фрукты, орехи, авокадо. Придумайте свое вкусное сочетание, которое доставит не только пользу, но и удовольствие. Можно кашу приготовить утром, а если нет времени, то и накануне", - рассказывает эксперт.

Вечером смешайте, например, плющеную овсянку с натуральным йогуртом (греческий йогурт тоже подходит) и поместите на ночь в холодильник. Утром достаточно добавить в нее горсть фруктов и несколько орехов - завтрак готов.⁣⁣⠀

"Но помните, что каша, в которую вы кладете половину содержимого сахарницы или пол банки меда, кроме значительной дозы клетчатки также даст вам достаточно много пустых калорий", - подчеркивает диетология.

Многих хорошо насыщают белки на завтрак.

"Говоря о белках, я имею в виду в первую очередь яйца, приготовленные разными способами: яичницу, омлет, яйца всмятку или пашот. И обязательно с желтками, имеющими желчегонный эффект, что важно для нормальной работы желчевыводящей системы. Кроме того, в желтках содержится холин, улучшающий работу печени, нервной и кровеносной систем", - объясняет Фус.

К блюду из яиц следует добавить овощи и кусок хлеба или немного каши. Можно сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо. Авокадо - лидер по содержанию полезных растительных жиров среди фруктов и овощей. Такой вариант завтрака гораздо сытнее и лучше, чем сладкая дрожжевая выпечка.⁣⁣⠀

"Кроме яичного белка, в меню завтрака отлично подходят творог, твердые сыры, растительный белок из бобовых овощей, а также кусочек красной рыбы. Такая белковая пища стимулирует больше выработку пептида YY, который даст вам ощущение сытости на дольше", - добавляет Фус.

Диетолог подчеркивает, что регулярные завтраки помогут не переедать в течение дня, станут полезны и для фигуры и для здоровья.