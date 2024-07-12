Тренер рассказал, можно ли пить алкоголь при похудении

Алкоголь - наркотический яд, действующий прежде всего на нервные клетки коры головного мозга. Регулярное потребление большого количества алкоголя в течение длительного периода времени приводит к алкоголизму. К тому же такой напиток очень калорийный.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Воздействие на организм

Алкоголь обладает мощным мочегонным эффектом, что не есть хорошо, поскольку это приводит к обезвоживанию организма и плохой работе нейронов головного мозга.

Такой напиток убивает нейроны головного мозга. Отсюда и заторможенность.

"Не следует сравнивать себя с итальянцами, французами, греками, испанцами, которые чуть ли не каждый день под градусом находятся и одновременно они долгожители, этому существует логическое объяснение", - говорится в сообщении.

Это называется гиперкомпенсацией. В них фермент алкогольдегидрогеназы вырабатывается в большем количестве и соответственно организм легче и быстрее выводит этот алкоголь из организма.

Следует знать, чем крепче алкоголь - тем больше он повреждает слизистую кишечника, в которой живет сколько бактерий, сколько всего клеток в организме.

Алкоголь вызывает патогенную флору, выделяющую эндотоксины, а они в свою очередь - воспалительный процесс в печени.

Также в микрофлоре будет ухудшаться усвоение продуктов. К тому же в алкоголе много сахаров, которыми питаются грибковые инфекции.

Калорийность

Калорийность составляет 7 ккал. Для сравнения белки и углеводы - это по 4 ккал на 1 г, а жиры 8 ккал.

Когда человек потребляет алкоголь, сразу 33% алкоголя всасывается через стенки желудка, остаток постепенно попадает в кровоток из тонкого кишечника.

Алкоголь представляет собой канцероген, повышающий риск рака. Если же речь идет о допустимой норме алкоголя, то это 2 дозы для мужчин или 1 доза для женщин в день.

Норма - это 14 г. Как оно смотрится в алкоголе: 35 г водки, 100 г вина или 300 г пива. Все что выше этой нормы - уже злоупотребление.

Что показало исследование

По словам тренера, проведено было исследование на тысячи женщин и мужчин, в течение десятков лет, которого они потребляли регулярно алкоголь каждый день в малых дозах.

Впоследствии заметили, что у женщин вырос риск заболевания раком печени, пищеварительной системы и молочных желез.

Мужчины сильнее в этом плане, побочных эффектов таковых не наблюдалось.

Также в ходе этого эксперимента обнаружили, что регулярное потребление фолиевой кислоты уменьшает заболевание раком у женщин на 90%, то есть нивелирует негативное влияние алкоголя.

Алкоголь замедляет похудение

Вместо того чтобы расщеплять жир, организм сначала будет расщеплять спирт, чтобы быстрее избавиться от токсического вещества.

Тренер советует вообще не употреблять алкоголь, поскольку практически он содержит много минусов. Но если уж когда-нибудь придется, то лучше выбирать не очень крепкий алкоголь и не в больших количествах.