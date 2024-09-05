Тренер назвала простой и бесплатный метод похудения

Многие ассоциируют потерю веса с изнурительными тренировками. Однако, похудеть можно с помощью просто способа - ходьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского тренера Александры под ником "alexx.fitt".

Как ходьба поможет похудеть

По словам тренера, ходьба - самый простой способ похудеть. Она не вызывает такого же уровня голода, как более интенсивные тренировки, такие как бег, что приводит к уменьшению потребления пищи и последующей потере веса.

Кроме того, ходьба в основном сжигает жир, а не углеводы, что приводит к более быстрой потере жира.

К тому же ежедневная скорая прогулка может ободрить ваше тело, поднять настроение и облегчить повседневную деятельность.

Ходьба - это простой, бесплатный и один из самых простых способов стать более активным, похудеть и стать здоровее. Быстрая ходьба, о которой иногда забывают как форму физических упражнений, может помочь увеличить выносливость, сжечь лишние калории и оздоровить ваше сердце.

150 минут еженедельных физических упражнений для людей в возрасте 19-64 лет могут значительно способствовать общему физическому состоянию.

Короткая прогулка после еды способна снизить уровень сахара в крови. 15-минутная прогулка трижды в день (после завтрака, обеда и ужина) улучшает уровень сахара в крови больше, чем 45-минутная прогулка в другое время в течение дня.

Когда вы устали, то прогулка может стать для вас эффективным зарядом энергии. Она увеличивает поток кислорода через тело, повышает уровень кортизола, адреналина и норадреналина (гормоны, поднимающие уровень энергии).

Ходьба омолаживает

Благодаря ходьбе вы можете себя чувствовать моложе. Затрачивая кучу денег на процедуры по уходу за лицом или массажи, вы должны понять, что это не заменит здоровый образ жизни.

Сосредоточение внимания на ходьбе для здоровья действительно может создать оптическую иллюзию того, что вы моложе. Когда вы ходите с приподнятой головой и вытянутой спиной, ваша осанка улучшается.