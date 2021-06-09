Трагічна загибель чемпіонки України: під Львовом попрощалися з 17-річною спортсменкою (відео)

У Львові 17-річна чемпіонка України з пауерліфтингу Ірина Квас випала з вікна гуртожитку і розбилася на смерть. За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження з позначкою "самогубство". Сьогодні відбулася церемонія прощання з талановитою спортсменкою, дівчину поховали на кладовищі в місті Яворів, звідки вона родом.

Про це 9 червня йдеться в сюжеті ТСН .

Згідно з попередньою версією, дівчина рано вранці 8 червня сама викинулася з вікна 7 поверху гуртожитку коледжу "Львівської політехніки". Так, в кімнаті вона була одна, а двері були замкнені зсередини.

Ірина навчалася на 2-му курсі техніко-економічного коледжу "Львівської політехніки" на спеціальності "Правознавство". Вона професійно займалася спортом з 11 років, неодноразово займала призові місця на чемпіонатах України з пауерліфтингу. У 2019 році дівчина завоювала золото чемпіонату України - присіла зі штангою вагою 125 кілограмів, виконала жим лежачи з 65-кілограмовою штангою і станову тягу зі 130 кілограмами.

Ірина Квас стала чемпіонкою України з пауерліфтингу в 2019 році (фото: скріншот)

Зараз у гуртожитку, де проживала Квас, принесли квіти, запалили свічки біля її фотографії з чорною стрічкою.

Студенти не можуть повірити в подію. Вони згадують дівчину веселою і життєрадісною, називають душею компанії.

"Завжди була сильна дівчинка, життєрадісна, займалася спортом. Ніхто не очікував, завжди була весела", - розповіла студентка Анастасія Косілова.

Як зазначила заступник навчального закладу Мар'яна Здоровега, у Ірини ніколи не помічали жодного прояву депресивних настроїв, вона добре вчилася і мала дуже хороші перспективи в спорті.

Друзі Ірини розповіли, що напередодні трагедії дівчина посварилася з хлопцем.

"Напередодні у них була сварка, я знаю, можливо і це вплинуло, але Іра така людина, якою важко маніпулювати, на неї це не схоже", - сказав друг загиблої спортсменки Богдан Фітель.

Викладачі кажуть, що до психолога в коледжі Ірина жодного разу не зверталася.

Відео: під Львовом попрощалися з 17-річною чемпіонкою України Іриною Квас, яка загинула, випавши з вікна