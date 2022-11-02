Традиционная кухня для украинцев самая полезная? Диетолог рассказала, что сейчас должно быть в рационе

Самая полезная кухня в мире для украинцев - это украинская, а не средиземноморская, окинавская или нордическая. И тому есть очень много причин.

Почему украинская кухня самая полезная для здоровья, рассказала диетолог Оксана Скиталинская в Instagram.

Как отмечает специалист, ученые уже давно заметили и изучили множество факторов, которые становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета, ожирения, поражения костей и суставов.

Есть страны, которые за 30-40 лет смогли достигнуть снижения смертности от многих заболеваний благодаря внедрению разработки и реализации профилактических программ - Австралия, Финляндия и США. В Украине такие исследования не проводились.

Однако питание большинства украинцев высококалорийное за счет быстрых углеводов и жиров, которые приходят из пищевых продуктов низкого качества. На все это накладывается война, отключение света и стрессы.

"Мы все равно едим ежедневно для сохранения здоровья, поэтому для профилактики хронических заболеваний, украинцам следует пересмотреть отношение к питанию и способу жизни. Чтобы приблизить украинское питание к оптимальному, нужно не столько есть "что-то особенное", сколько убрать то, что откровенно вредит здоровью", - объяснила диетолог.

Как нужно питаться украинцам:

Отдавать предпочтение натуральным традиционным продуктам с высокой биологической ценностью

Выбирать то, что являлось основой традиционного питания и употреблялось нашими предками на протяжении веков

Соблюдать умеренность в пище

Ограничивать употребление рафинированных (концентрированных) продуктов, особенно сладостей и жиров низкого качества

Исключить сладкие напитки и соки

Каких правил в питании нужно придерживаться

1. Сахар, сладости, изделия из очищенной (без отрубей) муки и очищенных от оболочек круп (хлопьев) - от этих продуктов стоит отказаться.

2. Мало внимания у нас уделяется такому полезному и ценному продукту как отруби. Молотые отруби желательно добавлять во многие блюда, особенно, в мучные.

3. В нашем рационе должны быть привычные нам овощи и фрукты, обязательно ягоды, зелень и пряные украинские травы и специи. Для украинца свекла лучше, чем авокадо, петрушка - лучше спирулины, калина - полезнее годжи.

4. То же самое касается и жиров: не стоит увлекаться растительными маслами, так как они содержат жирные кислоты, которые окисляются и при чрезмерном употреблении усиливают процессы окисления в организме (производство свободных радикалов).

5. Морская рыба полезна, но она не является традиционной для украинцев, для которых яичные желтки и небольшое количество сала является более традиционным.

6. Оливковое масло также не относится к привычному виду жира, а олеиновая кислота не является незаменимой.

7. Увеличение потребления украинцами в последние десятилетия жидких рафинированных масел, могут быть одним из факторов роста частоты сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстого кишечника и молочной железы.

8. Традиционное сало и сметана является здоровой альтернативой оливкового масла, потому что сало сбалансировано по составу жиров и в нем есть необходимое количество арахидоновой кислоты - важного компонента клеточных мембран.

9. В общем жира должно быть: 10-20 г сливочного масла, 10-20 г сала, 3-5 ч. ложек растительного масла. Но это еще зависит от массы тела и физической активности.

10. Основу питания должны составлять овощи, а не хлебобулочные изделия - 70-75%, фрукты и ягоды - 30-35%.

11. Способ приготовления блюд также имеет значение: желательно, чтобы количество жира была минимальной или блюда готовились без жира - на пару, варка, тушение со специями, овощными и фруктовыми соками, пряностями, запекание.

12. Важно также распределять продукты питания по химическому составу: продукты с большим количеством углеводов и жиров, нужно есть на завтрак и обед. А по вечерам выбирать блюда из нежирной рыбы, птицы, овощные салаты, молочные продукты.