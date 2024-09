Toronto International Film Festival-2024 завершился: какие киноработы получили награды

Что известно

Так, завершилась двухнедельная безумная мировая премьера и показы долгожданных киноработ, попавших на фестиваль. Для многих это мероприятие является своеобразным неофициальным началом сезона наград, что означает, что ленты, как правило, потом одерживают и другие статуэтки для своих авторов.

В прошлом году главный приз получил сатира Корда Джефферсона "Американская фантастика", и это впоследствии принесло сценаристу и режиссеру "Оскар" за "Лучший адаптированный сценарий", а также номинацию на "Лучший фильм".

В этом году победу одержала экранизация Майкла Фланагана "Жизнь Чака" от Стивена Кинга, где главную роль сыграл Том Гиддлстон. Лента завоевала первенство в номинации "Приз зрительских симпатий".

12 из 14 лауреатов премии People`s Choice Award на Торонто International film Festival получили номинацию на премию "Оскар" за "Лучший фильм", и четыре из них ("Речь короля", "12 лет рабства", "Зеленая книга" и " Кочевник") действительно таки забрали статуэтку.

В этот раз призером стала музыкальная криминальная комедия Жака Одиара "Эмилия Перес". Она забрала приз жюри в Каннах и награду за лучшую женскую роль для всех главных актеров - это Зои Салданья, Карла София Асконь, Селена Гомес.

Эротический триллер Галины Рейн "Девочка" с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном в главных ролях также получил награды. Кидман забрала Кубок Уолпи за лучшую женскую роль в Венеции, но ей не удалось забрать его лично, поскольку накануне церемонии ушла из жизни ее мать.

В числе прочих представленных на фестивале киноработ:

"Все, что мы представляем как свет" - фильм получил Гран-при в Каннах;

"Я все еще здесь" Вальтера Саллеса, который, вероятно, станет претендентом от Бразилии на "Оскар";

"The Last Showgirl" Джиа Копполы с Памелой Андерсон;

Последнее сотрудничество Майка Ли со звездой сериала "Тайны и ложь" - Марианн Жан-Батист, "Жесткая правда".

А еще одной выдающейся премьерой, получившей теплые отзывы, стала комедия Тима Робинсона/Пола Радда "Дружба". Эта киноработа также знаменует полнометражный дебют режиссера Эндрю ДеЯнга, ранее известного своей телевизионной работой в шоу "I Love That For You" и "Наш флаг означает смерть".

Скандал

К слову, в этом году на кинофестивале возник скандал из-за демонстрации фильма российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой "Россияне на войне" (Russians at War), частично финансированного на деньги канадских налогоплательщиков через Канадский медиафонд.

Благодаря протестам со стороны украинского общества телекомпания TVO приняла решение снять ленту со своего онлайн-сервиса, однако ее все же продемонстрировали в рамках мероприятия.