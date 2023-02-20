Топ-5 мифов, которые мешают тебе накачать красивые ягодицы
Округлые пышные ягодицы – мечта чуть ли не каждой девушки. Однако не всегда это удается, сколько ни потей в тренажерном зале. Даже если вы понимаете, какие упражнения нужно выполнять, чтобы увеличить ягодицы, полезно знать чего не следует делать во избежание ошибок.
О главных мифах во время тренировки ягодиц рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер, которая делится важными советами в Instagram блоге.
Миф №1. Чтобы накачать ягодицы обязательно нужно глубоко приседать
Глубокие приседания – это сложное упражнение, предусматривающее динамическое взаимодействие между суставами нижней части тела, включая голеностопный, коленный и тазобедренный суставы.
Такие приседания имеют некоторые преимущества: когда вы опускаете ягодицы ниже, то увеличиваете диапазон движений – это привлекает больше мышечных волокон. Некоторые тренеры могут говорить вам, что большая ягодичная мышца активируется больше, когда вы приседаете глубже.
На самом деле исследование, проведенное в 2017 году на основе измерений электромиографии, не выявило разницы в активации ягодичных мышц во время эксцентрической фазы движения между глубокими, стандартными и частичными приседаниями.
Чтобы выполнять глубокие приседания, нужно иметь здоровые колени и тазовое дно, также необходима хорошая растяжка, чтобы выполнять упражнение технически правильно.
Миф №2. Если пить протеин, результат будет лучше
Протеин часто ассоциируется с сильными и мускулистыми спортсменами. Существует распространенный миф о том, что потребление большого количества белка автоматически добавит вам мышцы.
Но, к сожалению, нарастить мышцы не так-то просто. Только регулярные силовые тренировки и полноценное правильное питание помогут развить ваши ягодицы.
Хотя белок является одним из ключевых элементов в поддержании, росте и восстановлении мышечной ткани, однако потребление вдвое большего количества протеина, чем вам нужно, не приведет к увеличению мышц в два раза.
Миф №3. Нужно постоянно увеличивать рабочий вес
Дополнительный вес может увеличить интенсивность упражнения и вывести вас за пределы плато, но техника выполнения всегда была важнее. Вы не сможете постоянно увеличивать рабочий вес, в какой-то момент вы добьетесь своего максимума, но от этого может страдать техническая часть.
Подобно тому, как человек может улучшить любое движение благодаря регулярным занятиям, то же касается тренировок с отягощениями. Отрабатывайте движения с хорошей техникой, используя легкий вес. Тогда по мере того, как вы переходите ко все большему и большему весу, вы, скорее всего, продолжите использовать хорошую технику. Это поможет вам получить максимальную отдачу от тренировки, а также снизит риск травм.
Миф №4. Необходимо тренировать ягодицы каждый день
Промежуточные дни восстановления не менее важны для ваших мышц. Нужно дать ягодицам восстановиться и адаптироваться к раздражителю. Если вы перестараетесь, вы получите обратный эффект – ваши мышцы не смогут восстановиться, а отсутствие восстановления – это отсутствие результата. Вы будете иметь более заметные результаты, давая своему организму достаточное количество отдыха.
Миф №5. Недостаточно только приседаний, чтобы накачать ягодицы
Приседания прекрасно подходят для ваших бедер, голеней, а также помогают развить ягодичные мышцы и подколенные сухожилия.
Основное, чему вам необходимо научиться – это правильной технике, чтобы избежать травм и увидеть первый результат, также такое упражнение может помочь развить опорные мышцы вокруг коленного сустава. Выполнение неглубокого приседания в чистой форме более эффективно и безопасно, чем выполнение глубокого приседания, которое вы не можете контролировать.
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