Топ-5 дорогих продуктов, которые можно заменить дешевыми полезными аналогами

Сейчас не у всех есть возможность покупать привычные продукты или те, которые считаются "суперполезными". Однако существуют дешевые альтернативы, содержащие в себе не меньше витаминов и полезных веществ.

Об этом сообщила диетолог Ольга Литвинова в Instagram .

Гречка

Сейчас такая каша считается "едой миллионеров". Все потому, что цена на нее очень выросла.

Однако, ее можно легко заменить пшеничной крупой.

Лосось

Чтобы накормить большую семью лососем, нужно хорошо потратиться. Но лосося легко заменяет скумбрия, сельдь или тунец.

К тому же креветки можно легко заменить тунцом, ведь он содержит такие же микроэлементы.

Сливочный сыр

Наверное, нет таких людей, которые не любят сливочный сыр. А заменить его можно творогом.

Томаты и болгарский перец

Из-за больших цен на овощи, помидоры и перец можно заменить капустой, огурцами и квашеными овощами.

Мясо

В зависимости от вида мяса организм получает из него железо, белок, фтор, креатинин, минералы, фосфор и другие полезные вещества.

Однако субпродукты содержат не меньшее количество витаминов. Это печень, сердце, желудочки, которые можно печь, тушить и готовить полезные паштеты.