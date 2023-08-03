Четкие признаки, что ваша щитовидка не в порядке: на что обратить внимание

Заболевания щитовидной железы развиваются медленно и порой совершенно незаметно. К врачу люди обращаются уже в тот момент, когда появляются четкие признаки, что со здоровьем что-то не в порядке.

Роль щитовидки

Щитовидная железа - очень важный орган в организме человека. Она вырабатывает гормоны, которые важны для многих систем вашего тела. Когда гормонов вырабатывается слишком мало или слишком много, возникает заболевание щитовидной железы. Существует несколько типов нарушений.

Еще щитовидка отвечает за метаболизм - процесс, при котором пища, которую вы употребляете, превращается в энергию.

Кто склонен к заболеваниям щитовидки

Нарушение работы щитовидной железы встречается абсолютно у всех людей любого возраста - от младенцев до стариков. Оно может передаваться наследственно, присутствовать с рождения или развиваться с возрастом (например, после менопаузы у женщин).

Стоит отметить, что у женщин это заболевание встречается в 5-8 раз чаще, чем у мужчин. Хотя ученые считают, что этот фактор связан с тем, что у женщин симптомы обычно выражены ярче и они быстрее обращаются за консультацией к врачу.

Факторы риска

Семейный анамнез заболеваний щитовидной железы

Сопутствующие заболевания: анемия, диабет 1 типа, первичная недостаточность надпочечников, волчанка, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, синдром Тернера

Прием лекарств с высоким содержанием йода

Лечение от заболеваний или рака щитовидки в прошлом

Признаки проблем с щитовидной железой

Если у вас развивается гипертиреоз (сверхактивность железы), то:

Повышенная тревожность, раздражительность, нервозность

Проблемы со сном

Быстрое похудение

Наличие увеличенной щитовидной железы (зоба)

Наличие мышечной слабости или тремора

Нерегулярные менструальные периоды или остановка менструального цикла

Повышенная чувствительность к теплу

Проблемы со зрением, раздражительность глаз

Если у вас гипотиреоз (снижение активности железы), то:

Чувство усталости

Набор веса

Забывчивость

Наличие частых и обильных менструаций

Сухие и жесткие волосы

Голос становится хриплым

Непереносимость низких температур

Когда стоит обратиться к врачу

Четким сигналом станет отек в области шеи - это указывает на то, что щитовидка не может нормально работать. Но этот признак появляется, когда болезнь уже развивается.

Из более ранних признаков на проблему с работой щитовидной железы может указывать усталость и раздражительность. Уровень энергии начинает падать, а из-за проблем с гормонами могут быть сильные перепады настроения.

При этом падает концентрация внимания, работоспособность, может замедлиться сердцебиение, снижается либидо. Также наблюдаются нарушения сна, повышенная нервозность. Периоды смены настроения и тревоги могут быть частыми.

Если вы раньше не сильно реагировали на перемену температур, а сейчас стали внезапно сильно мерзнуть или потеть больше обычного - это тоже нехороший знак.

Обращайте внимание на вес - он увеличивается даже при небольших порциях или уменьшается при нормальном питании. Это сигнализирует, что железа работает неправильно.

Также признаками могут стать частые запоры или диарея, могут быть вздутия живота и боль, при том, что вы нормально питаетесь.

Выпадение волос или проблемы с кожей - проблемы, с которыми вы ранее не сталкивались, могут говорить о том, что в вашем организме что-то не так с гормонами.