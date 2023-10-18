"То есть нога, то нет". Ветеран Андрей рассказал, как возвращается к обычной жизни после ампутации

Во время освобождения города Лиман в Донецкой области военный Андрей Коновалов получил тяжелое ранение. А во время боевых действий на Луганщине наткнулся на противопехотную мину, в результате чего потерял ногу. Не так давно он получил протезирование и прошел реабилитацию в рамках проекта "Протезування українських військових" фонда Future For Ukraine.
О том, как сложилась жизнь Андрея после протезирования, с какими препятствиями ему приходится сталкиваться сейчас и о том, почему не хочет принимать помощь друзей, ветеран рассказал РБК-Украина (проект Styler).
Первыми были мысли: "Наконец-то я пошел!" Это счастье и радость, и с каждым днем это усиливается. Уже и бегать начинаю, но пока на беговой дорожке. Радуюсь, что постепенно возвращаюсь к полноценной жизни. Появилось больше мобильности.
Могу даже целый день на нем проходить. Но еще идет реабилитация. Занимаюсь с физиотерапевтами: в бассейне, на беговых дорожках, велотренажерах. Хожу на разные массажи.
Велотренажер дается легче всего. А вот беговой дорожкой только овладеваю. Ходить долго могу, а бегать еще нет.
Даже не знаю, что и сказать… К сожалению, у меня после контузии "вылезли" некоторые проблемы. И за это я сейчас больше переживаю. Если подлечусь, то, думаю, смогу вернуться к преподаванию.
Поддержка от родственников и друзей, конечно, есть. С друзьями вот недавно встречался в Киеве. Когда приезжаю на выходные домой, в Винницу, много гуляю по городу вместе с родными.
Как-то с друзьями целый день гуляли Киевом - с утра аж до десяти вечера.
Андрей Коновалов (фото: личный архив)
Друзья и знакомые меня оберегают, всегда стараются помочь, как говорится, подушку подложить. Но я отказываюсь - нужно самому учиться и привыкать.
Знаете, есть люди с инвалидностью, которые считают, что им все виноваты. Мне подобный подход не нравится. Мне никто ничего не должен, я должен сам все делать и полагаться только на себя.
Есть разные люди. Есть безразличные люди. Например, когда я захожу в метро, кто-то уступает место, а кто-то - нет, делает вид, что не видит меня.
А вообще, я для себя не вижу больших проблем, когда нужно пройти на протезе. Вот и в метро уже научился ездить. Протез - это уже, как вторая нога! Когда к нему привык, то взял и пошел - вообще проблем не вижу. Когда иду в штанах, не видно, что я на протезе.
Что касается проблем с перемещениями по городу, то, мне кажется, это больше касается тех людей, которые на колесных креслах. Для них не всегда есть пандусы.
Дочери уже привыкли. Младшая на первых порах смеялась, мол, то есть у папы ножка, то нет. Я же протез снимал, а она раньше такого не видела… А сейчас вот украсила мне протез наклейками, сказала - мне идет (улыбается).
Дочери Андрея украсили протез папы (фото: личный архив)
Хочу в горы! Хочу купить собственное жилье в Виннице. Но для начала нужно "выписаться" из армии. Пока я прохожу повторную ВЛК. Если решат, что я ограниченно годен, то буду служить дальше. Если нет, перейду к реализации задуманного. На далекое будущее не хочу строить планы.
Не падайте духом и не пускайтесь берега, потому что будет еще хуже. Я имею в виду, не стоит прибегать к употреблению алкоголя и тому подобное. Этого делать нельзя!
Лучше читать книги, смотреть фильмы, кому-то в церковь сходить. Надо попытаться найти себя в каком-нибудь занятии. Может, кому-то йога нужна или хороший психолог.
Андрей Коновалов (фото: личный архив)
Ранее мы рассказывали историю Александра Дробатюка, который потерял ногу и учится жить заново с протезированием.