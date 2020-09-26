Тимошенко розповіла про жахи пережитого COVID-19: було дуже страшно

Юлія Тимошенко (фото: РБК-Україна)

Юлія Тимошенко поділилася страхами, яким піддалася під час хвороби коронавірусом

Юлія Тимошенко розповіла, як поборола коронавірус, і що багато чого переосмислила після жахів пережитої хвороби. Народна депутатка заявила, що під час хвороби була на межі життя і смерті.

Про це лідер партії "Батьківщина" розповіла в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Я можу сказати, що було надзвичайно страшно. Це я вам чесно скажу. Що коли ти задихаєшся, здається, що від тебе йде життя і ти залишаєш цей світ, тому що дійсно не знаєш, чим це закінчиться за п'ять або десять хвилин", - розповіла політик.

Тимошенко каже, що багато чого переосмислила після пережитого. Також вона порадила не ставитися легковажно до коронавірусу, на який також перехворіли її діти і онуки.

"Зараз ходить стільки різних версій: звідки коронавірус, природно він виник або неприродно, політичне підґрунтя або не політичне... Я хочу зараз всім сказати: для людини, яка захворіла, це не має ніякого значення. Просто треба чітко знати, що коронавірус - це така хвороба, яка є лотереєю. Ти можеш витягнути легку форму, а можеш витягнути смертельну форму", - заявила вона.

Коронавірус у Юлії Тимошенко виявили 23 серпня. Після інтенсивного курсу терапії політик пішла на поправку і вже 11 вересня стало відомо, що лідер "Батьківщини" одужала від COVID-19.

До речі, дивіться у новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" хто заробляє на тестах на коронавірус і чому українці платять за них понад 1000 гривень; чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни; як Україна повинна реагувати на "інавгурацію" Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти обговорювали різноманітні теми.

Зокрема прем'єр-міністр Денис Шмигаль, порівнюючи рівень дефіциту бюджету 2021 року з показниками інших держав, заявив, що в Україні він - один з найнижчих серед європейських країн.

В Україні дефіцит бюджету один з найнижчих серед європейських країн

При цьому, в прямому ефірі заступник голови фракції партії "Голос" Ярослав Железняк емоційно прокоментував проект бюджету на 2021 рік, представлений Кабміном.

Железняк емоційно прокоментував проект бюджету-2021

У попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву колишнього глави ВП Андрія Богдана про 13 пунктів таємної угоди з РФ.

Єрмак каже, що ніяких таємних угод з РФ не існує

Ще Єрмак розповів, коли можливе проведення виборів на окупованих територіях.

Єрмак запевняє: проведення виборів на Донбасі можливо тільки після повної деокупації

У програмі також виступив колишній голова Верховної Ради Республіки Білорусь, один з підписантів Біловезьких угод Станіслав Шушкевич. Він зокрема розповів про загрози для України з боку Білорусі та Росії.

Шушкевич висловився про загрозу для України з боку Білорусі і Росії