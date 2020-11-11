Тести можуть брехати: академік НАН розповів, як точно визначити наявність коронавірусу

В Україні близько 34% проведених ПЛР-тестів показують псевдонегативний результат. Тобто третина людей, які перевірилися на наявність COVID-19, вийшовши після тестування, продовжують відвідувати місця масового скупчення людей і розносити інфекцію. Щоб цього не сталося, лікарі винайшли свій спосіб точної діагностики коронавірусу. Яка безпрограшна методика зараз використовується – розповів вчений-біохімік, професор, доктор біологічних наук, академік НАН України, директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко.

В ефірі Апостроф Live професор розповів, що зараз лікарі при встановленні діагнозу більше оцінюють клінічну картину перебігу хвороби, ніж результати тесту. При цьому, попри не дуже високу інформативність ПЛР-тестування, припиняти дослідження не можна.

"Можуть бути хибнонегативні або хибнопозитивні результати... У нас фактично ніхто не провів ретельну перевірку тих тестів, які ми зараз використовуємо. Але те, що тести треба робити і як можна більше – це аксіома в кожній країні. Коли виникає потреба у людей, якщо у них є якісь ознаки захворювання або якщо у них були контакти з людьми, які можуть бути носіями вірусу, обов'язково треба перевіряти", – розповів Комісаренко.

Також експерт розповів, які тести потрібно проходити, щоб максимально точно визначити наявність інфекційного збудника в організмі. Зараз в Україні користуються двома групами методів. Перший з них – ПЛР-тестування, спрямоване на виявлення РНК, яка є в геномі вірусу. Другий метод – більш швидкий – визначає протеїни вірусу.

"Щоб вони були чутливими, у людини повинна бути вже досить велика кількість вірусу. Антигенні методи працюють дуже швидко, не потребують особливого обладнання. 15-20 хвилин, і можна сказати, чи є у людини вірус ", – зазначив Комісаренко.

Але вчені більше спираються на дані, отримані під час дослідження симптоматики хворого. Трапляється так, що людина має всі симптоми коронавірусу, однак тест показує негативний результат. Медики все одно діагностують коронавірус.

"Якщо він (тест – ред.) навіть негативний, але у людини є клінічна картина захворювання, то ця людина хвора на коронавірус. Людина може бути інфікованою, але тест показує, що у неї вірусу немає. Скільки тестів – залежить від їх якості. Якщо вони поганої якості, то можна зробити 2-3-4 тести, і вони всі будуть показувати, що вірусу немає, а він може бути. Або навпаки, якщо ці тести хибнопозитивні. Вони можуть показати, що у людини є вірус, а вірусу насправді немає. Тобто, треба поєднання і клінічної картини, і, звичайно, виявлення вірусу", – резюмував Комісаренко.

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