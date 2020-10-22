Тест на коронавірус може помилятися: лікар назвала три основні причини

Тести на коронавірус можуть бути з помилками (Колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст пояснила, які фактори впливають на точність тесту на COVID-19

Пацієнти в Україні іноді стикаються з тим, що у них є всі симптоми коронавірусу, але тести при цьому показують негативний результат. Точність на всі 100% не дає на цей момент жоден з видів тестування і лікарі неодноразово говорили про це. Однак ПЛР-тест є найточнішим з усіх, які роблять в Україні.

Лікар-інфекціоніст з Чернівецької обласної лікарні Ольга Ковебко розповіла, що є три фактори, які можуть вплинути на помилку в результати тесту. Вона перерахувала їх в інтерв'ю для ТСН.

"По-перше, може бути концентрація вірусу дуже мала, щоб її відчував апарат. По-друге, може бути вже період того, що вірусу вже немає, але розвинулися ускладнення. По-третє, може бути людський фактор при дослідженні та відборі мазка", - пояснила фахівець.

Вона додала, що пацієнтів у важкому стані госпіталізують навіть якщо у них ПЦР-тест показав негативний результат. Друге тестування найчастіше буває позитивним.

Ковебко як приклад навела історію лікаря Івана Венжиновича з Почаєва, який працював з коронавірусними хворими та помер від цього захворювання.

"Він з перших днів працював з пацієнтами, хворими COVID-19, і коли він сам захворів і був у важкому стані, його тести були негативними. Але там була типова клініка і, на жаль, цьому загиблому лікарю не буде враховано, як професійне захворювання й це неправильно", - зазначила лікар-інфекціоніст.

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