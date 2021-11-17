ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Під Тернополем при народженні померло немовля: батьки звинувачують медиків

Новость на русском →
Тернопільська область, Середа 17 листопада 2021 16:43
Під Тернополем при народженні померло немовля: батьки звинувачують медиків Новонароджена дитина померла у Тернопільській області (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Кременецькому районі Тернопільської області при народженні померла дитина. У смерті звинувачують медиків.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Так, до правоохоронців звернувся 22-річний брат породіллі. За його словами, сестра народила 14 листопада, але немовля померло. Чоловік звинуватив медиків у непрофесійності, яка призвела до смерті дитини.

Поліцейські кажуть, що дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грамів. Медики встановили, що після народження в дитини не розкрились легені та лікарі понад годину реанімували новонароджену, однак не змогли врятувати.

Причина смерті немовляти - тяжка асфіксія при народженні. Їхні висновки також підтвердили в іншій установі, де робили повторну судово-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Раніше ми повідомляли, що під Тернополем за загадкових обставин помер одномісячний малюк.

Також ми писали, що під Тернополем школярка врятувала немовля, якого кинули замерзати на руїнах заводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини
Свято 17 листопада: що строго заборонено робити сьогодні, у кого іменини