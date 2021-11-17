Під Тернополем при народженні померло немовля: батьки звинувачують медиків

У Кременецькому районі Тернопільської області при народженні померла дитина. У смерті звинувачують медиків.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Так, до правоохоронців звернувся 22-річний брат породіллі. За його словами, сестра народила 14 листопада, але немовля померло. Чоловік звинуватив медиків у непрофесійності, яка призвела до смерті дитини.

Поліцейські кажуть, що дівчинка родилася на 41 тижні вагітності вагою 3750 грамів. Медики встановили, що після народження в дитини не розкрились легені та лікарі понад годину реанімували новонароджену, однак не змогли врятувати.

Причина смерті немовляти - тяжка асфіксія при народженні. Їхні висновки також підтвердили в іншій установі, де робили повторну судово-медичну експертизу.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.