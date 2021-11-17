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Под Тернополем при рождении умер младенец: родители обвиняют медиков

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Тернопольская область, Среда 17 ноября 2021 16:43
Под Тернополем при рождении умер младенец: родители обвиняют медиков Новорожденный ребенок умер в Тернопольской области (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Кременецком районе Тернопольской области при рождении умер ребенок. В смерти обвиняют медиков.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Так, к правоохранителям обратился 22-летний брат роженицы. По его словам, сестра родила 14 ноября, но младенец умер. Мужчина обвинил медиков в непрофессионализме, которая привела к смерти ребенка.

Полицейские говорят, что девочка родилась на 41 неделе беременности весом 3750 граммов. Медики установили, что после рождения у ребенка не раскрылись легкие и врачи более часа реанимировали новорожденную, однако не смогли спасти.

Причина смерти младенца - тяжелая асфиксия при рождении. Их выводы также подтвердили в другом учреждении, где делали повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет следствие.

Ранее мы сообщали, что под Тернополем при загадочных обстоятельствах умер одномесячный малыш.

Также мы писали, что под Тернополем школьница спасла младенца, которого бросили замерзать на развалинах завода.

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