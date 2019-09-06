Тепер буде веселіше: зірка "95 Кварталу" блиснула шикарною білизною (фото)

Фото: Валерія Товстолес (Instagram)

Валерія Товстолес продемонструвала шикарну білизну

Актриса студії "Квартал 95" Валерія Товстолес, яка нещодавно оголилася під час виступу, порадувала своїх шанувальників новими фото. На знімку модель і красуня позує в шикарній нижній білизні. Також Лера написала, що знає, чим зайнятися цією осені, але поки у неї нічого не виходить. Пікантний знімок актриса опублікувала на сторінці в Instagram.

"Осінь - це час для навчання, особисто для мене. За ці три місяці я просто зобов'язана навчитися чогось нового і обіцяю це зробити вам. Я повільно і кострубато намагаюся увійти в ритм, але поки нічого не виходить краще. Сьогодні точно розгрібу гардероб і дістану ближче осінні шмотки. Майже закінчила свою картину і повішу її на стіну. Справ купа, а натхнення поки нуль. По-цьому я одягла тренч, підбори і білизну. Так тепер точно буде веселіше. Красива шикарна і незвичайна білизна може зробити тобі, як мінімум день гарного настрою і я і про чоловіків, і про жінок", - написала Валерія.

Фото: Лера Товтсолес в білизна (instagram.com/lera_fatforest)

Шанувальники артистки не шкодують для неї компліментів. Фанати називають її красунею і богинею.

Красуня!

Ти дуже красива.

Красуня.

Ого... Першу фотку прям як картину на стіну можна повісити.

Ой, яка красотуля.

Скріншот коментарів (instagram.com/lera_fatforest)

Фото: Валерія сукню в Ризі (instagram.com/lera_fatforest)

Як ми раніше повідомляли, актриса студії "Квартал 95" Валерія Товстолес оголилася під час виступу в проекті "Жіночий Квартал", зйомки якого проходили в Туреччині.

Нагадаємо, нещодавно учасниця "Жіночого Кварталу" Олена Кравець та її партнер по Танцях з зірками Макс Леонов повеселили репетицією до другого ефіру шоу.