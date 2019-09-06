Теперь будет веселее: звезда "Квартала 95" сверкнула шикарным бельем (фото)

Фото: Валерия Товстолес (Instagram)

Валерия Товстолес продемонстрировала шикарное белье

Актриса студии "Квартал 95" Валерия Товстолес, которая недавно обнажилась во время выступления, порадовала своих поклонников новым фото. На снимке модель и красотка позирует в шикарном нижнем белье. Также Лера написала, что знает, чем заняться этой осенью, но пока у нее ничего не получается. Пикантный снимок актриса опубликовала на страничке в Instagram.

"Осень - это время для учебы, лично для меня. За эти три месяца я просто обязана обучится чему-то новому и обещаю это сделать вам. Я медленно и коряво пытаюсь войти в ритм, но пока ничего не делать получается лучше. Сегодня точно разгребу гардероб и достану поближе осенние шмотки. Почти дораскрасила свою картину и повешу ее на стену. Дел куча, а вдохновения пока ноль. По-этому я надела трэнч, каблуки и белье. Так теперь точно будет веселее. Красивое шикарное и необычное белье может сделать тебе, как минимум день хорошего настроения и я и про мужчин и про женщин", - написала Валерия.

Фото: Лера Товтсолес в белье (instagram.com/lera_fatforest)

Поклонники артистки не жалеют для нее комплиментов. Фанаты называют ее красоткой и богиней.

Красотка!

Ты очень красивая.

Красотка.

Ого... Первую фотку прям как картину на стену повесить можно.

Ой, какая красотуля.

Скриншот комментариев (instagram.com/lera_fatforest)

Фото: Валерия в платье в Риге (instagram.com/lera_fatforest)

Как мы ранее сообщали, актриса студии "Квартал 95" Валерия Товстолес обнажилась во время выступления в проекте "Женский Квартал", съемки которого проходили в Турции.

Напомним, недавно участница "Женского Квартала" Елена Кравец и ее партнер по Танцам со звездами Макс Леонов повеселили репетицией ко второму эфиру шоу.