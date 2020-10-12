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Температурні рекорди і шторм: на Україну насувається аномальна погода

Понеділок 12 жовтня 2020 13:38
Температурні рекорди і шторм: на Україну насувається аномальна погода
Погода в Україні 13 жовтня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні буде місцями лютувати погода у вівторок, 13 жовтня

Погода в Україні у вівторок, 13 жовтня, може поставити температурні рекорди, адже цей день стане одним з найтепліших в Європі. При цьому очікується південно-східний вітер, а на Заході - до штормового.

"Температура повітря протягом дня становитиме +20+24 градуси, лише у західних областях дощі знизять градуса до +16+19", - пише Наталка Діденко в Facebook

Західну Україну накриє потужним циклоном Gizela. До вечора опади посиляться, трохи торкнуться також під кінець дня й Одеської області.

Але в більшості інших областей переважатиме суха погода.

"У Києві завтра - найтепліший день з подальшої синоптичної перспективи, до +20 градусів. Вітерець, правда, може задувати поривчастий, південно-східного напрямку. Дощі у столиці малоймовірні", - пише синоптик.

На Покрову та День захисника України дощі пройдуть місцями в західних областях, можуть трохи торкнутися Житомирської та Київської області.

На Заході 14 жовтня вдень очікується похолодання до +10+15 градусів, на Півночі, у Вінницькій і Черкаській областях буде в межах +14+19 градусів, на решті території +19+24 градуси.

"Істотне похолодання в Україні передбачається на вихідні, 17-18 жовтня", - додала Діденко.

А ось синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, яка буде температура і де найбільше опадів.

Температурні рекорди і шторм: на Україну насувається аномальна погода

Погода в Україні 13 жовтня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли про аномальну погоду в жовтні. З'явився свіжий прогноз, який говорить про сніг, заморозки і стрибки температури.

Також синоптики Gismeteo розповіли, коли українцям слід чекати морозів, і в які області холод прийде першим.

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