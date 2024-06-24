Таро-гороскоп на 25 июня: Стрельцов подло обманут, а Девы получат редкий шанс

Во вторник 25 июня, судьба проверит на прочность представителей некоторых знаков Зодиака. Но другим повезет, чудес будет немало.

Овен

Вам выпала карта "Девятка Жезлов". Не пытайтесь контролировать все процессы. Что-то точно пойдет не по плану, будьте к этому готовы.

Телец

Вам выпала карта "Четверка Пентаклей". Берегите свои сбережения и не сорите деньгами. В этот день вам стоит максимально сосредоточиться на экономии.

Близнецы

Вам выпала карта "Шестерка Кубков". Вы сможете найти свое счастье и заняться любимым делом, если начнете выходить за привычные рамки. Не бойтесь, удача будет на вашей стороне.

Рак

Вам выпала карта "Пятерка Кубков". Скорее всего, во вторник вам придется встретиться с человеком из прошлого. Это может сбить вас с толку, но переживать не стоит.

Лев

Ваша карта на 25 июня - "Паж Пентаклей". Боритесь с искушениями. Вам стоит заняться важными делами и не тратить время на пустяки. В противном случае вас ждут неудачи.

Дева

Вам выпала карта "Солнце". Судьба пошлет вам редкий шанс. Начинайте новое дело и задумайтесь о том, достаточно ли вы делаете для исполнения своей мечты.

Весы

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". Во вторник вас ждут непростые испытания. Вам нужно с достоинством все перенести, проблем будет не так много, как вы думаете.

Скорпион

Вам выпала карта "Императрица". Не позволяйте эмоциям руководить вашими поступками. Примите тот факт, что все могут совершать ошибки, не стоит вычеркивать из жизни человека, если он оступился.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Шестерка Пентаклей". Будьте честны с собой и окружающими. Однако не думайте, что все люди будут придерживаться этого правила, опасайтесь подлого обмана.

Козерог

Вам выпала карта "Семерка Кубков". Взгляните на себя в зеркало и поверьте в то, то вы - именно тот человек, который заслуживает счастья. Верьте в себя.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Восьмерка Кубков". Помните о том, что не все привычки положительно влияют на здоровье. Позаботьтесь о своем организме.

Рыбы

Вам выпала карта "Суд". Не сворачивайте с пути и не отказывайтесь от своих принципов. Вы уже многого добились, остался финальный рывок.