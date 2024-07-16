Таро-гороскоп на 17 июля: Тельцы нарвутся на проблемы, а Стрельцы простятся с проблемами
17 июля у Тельцов будет непростой день. А Стрельцам и Львам можно не бояться ударов судьбы, они получат шанс начать все с чистого листа.
Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на среду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.
Овен
Вам выпала карта "Отшельник". Не надейтесь на то, что найдется человек, который решит за вас все проблемы. Полагайтесь только на себя.
Телец
Ваша карта на 17 июля - "Умеренность". Наберитесь терпения, в этот день вы можете сильно разозлиться. Не позволяйте эмоциям все испортить.
Близнецы
Вам выпала карта "Суд". В этот день вы получите очень мудрый совет. Не игнорируйте эти слова и прислушайтесь к чужому мнению. Вы сможете правильно поступить, не сомневайтесь в этом.
Рак
Ваша карта на среду - "Маг". Судьба поможет вам решить сложную проблему. Однако вам придется приложить усилия, не бойтесь брать на себя ответственность.
Лев
Вам выпала карта "Мир". Не всем суждено срывать с неба звезды. Однако удача на вашей стороне, поэтому наслаждайтесь жизнью и цените свое везение.
Дева
Вам выпала карта "Верховная Жрица". Вас могут попросить о чем-то очень важном. Не отказывайте в помощи тем, кто действительно в этом нуждается.
Весы
Ваша карта на 17 июля - "Дурак". Перед вами откроются новые возможности. Не отказывайтесь от приключений и авантюр, вам стоит рискнуть.
Скорпион
Вам выпала карта "Солнце". Вы получите особенный подарок, который принесет много радости. Насладитесь моментом и постарайтесь запомнить все веселые события.
Стрелец
Ваша карта на среду - "Иерофант". Что-то может мешать вам двигаться вперед. И если вы найдете причину своих неудач - решительно от нее избавьтесь. Обрубите весь негатив.
Козерог
Вам выпала карта "Звезда". Общайтесь с друзьями и не тратьте этот день на сожаления и грусть. Забудьте обо всем плохом и позвольте себе отдохнуть.
Водолей
Вам выпала карта "Башня". В среду вы можете понять, что в чем-то сильно ошибались. Однако это не страшно, достаточно признать промах и сделать правильные выводы.
Рыбы
Вам выпала карта "Сила". В этот день вы будете удивлены своими же поступками. В какой-то момент вам захочется сказать и сделать все, на что вы ранее никак не могли решиться.
Напомним, недавно мы рассказывали, какие знаки Зодиака самые злые.
Кроме этого, ранее стало известно, что карты Таро сулят неделю счастья и чудес только четырем знакам Зодиака.