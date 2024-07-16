Таро-гороскоп на 17 июля: Тельцы нарвутся на проблемы, а Стрельцы простятся с проблемами

17 июля у Тельцов будет непростой день. А Стрельцам и Львам можно не бояться ударов судьбы, они получат шанс начать все с чистого листа.

Что карты Таро сулят каждому знаку Зодиака на среду, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Отшельник". Не надейтесь на то, что найдется человек, который решит за вас все проблемы. Полагайтесь только на себя.

Телец

Ваша карта на 17 июля - "Умеренность". Наберитесь терпения, в этот день вы можете сильно разозлиться. Не позволяйте эмоциям все испортить.

Близнецы

Вам выпала карта "Суд". В этот день вы получите очень мудрый совет. Не игнорируйте эти слова и прислушайтесь к чужому мнению. Вы сможете правильно поступить, не сомневайтесь в этом.

Рак

Ваша карта на среду - "Маг". Судьба поможет вам решить сложную проблему. Однако вам придется приложить усилия, не бойтесь брать на себя ответственность.

Лев

Вам выпала карта "Мир". Не всем суждено срывать с неба звезды. Однако удача на вашей стороне, поэтому наслаждайтесь жизнью и цените свое везение.

Дева

Вам выпала карта "Верховная Жрица". Вас могут попросить о чем-то очень важном. Не отказывайте в помощи тем, кто действительно в этом нуждается.

Весы

Ваша карта на 17 июля - "Дурак". Перед вами откроются новые возможности. Не отказывайтесь от приключений и авантюр, вам стоит рискнуть.

Скорпион

Вам выпала карта "Солнце". Вы получите особенный подарок, который принесет много радости. Насладитесь моментом и постарайтесь запомнить все веселые события.

Стрелец

Ваша карта на среду - "Иерофант". Что-то может мешать вам двигаться вперед. И если вы найдете причину своих неудач - решительно от нее избавьтесь. Обрубите весь негатив.

Козерог

Вам выпала карта "Звезда". Общайтесь с друзьями и не тратьте этот день на сожаления и грусть. Забудьте обо всем плохом и позвольте себе отдохнуть.

Водолей

Вам выпала карта "Башня". В среду вы можете понять, что в чем-то сильно ошибались. Однако это не страшно, достаточно признать промах и сделать правильные выводы.

Рыбы

Вам выпала карта "Сила". В этот день вы будете удивлены своими же поступками. В какой-то момент вам захочется сказать и сделать все, на что вы ранее никак не могли решиться.