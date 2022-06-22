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Тарас Тополя розповів про моторошний день народження: "не думав що доведеться таке робити"

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Середа 22 червня 2022 20:40
Тарас Тополя розповів про моторошний день народження: "не думав що доведеться таке робити" Тарас Тополя розповів про свій день народження (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український співак, лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, як провів свій 35-й день народження. Він знався, що був змушений розблокувати телефон пальцями вбитого військового.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що він із перших днів війни пішов у ТрО захищати країну від окупантів.

За словами співака, він не міг цього уявити навіть у страшному сні.

"Не Київ. Ранок - сто вісімнадцятий. Настрій - вимри, згинь погань! Місяць - іноді не віриться, що це все насправді", - написав він.

Також він додав, що був вимушений розблоковувати телефон убитого українського воїна його ж відбитками. Вдалося йому це зробити лише третім пальцем.

"Ніколи не думав, що колись доведеться таке робити, навіть у страшному сні... Жили ми, мріяли ми, досягали ми, поки не приповзла мерзота на нашу землю. Але варіантів у нас немає, тільки перемога! Працюємо", - підсумував артист.

У коментарях користувачі побажали артисту здоров'я та витримки, а загиблому герою вічної пам'яті.

  • Дійсно, іноді здається, що це все не насправді. Не може такого бути, нам таке не снилося навіть ніколи. Бережіть себе!;
  • Навіть читати боляче, а ви це переживаєте майже не кожен день. Тримайтеся, все буде Україна! Ви наша гордість, наш захист;
  • Це читати боляче, не уявляю як це можна пережити;
  • Тримайтеся, важко щось коментувати крізь сльози.

Тарас Тополя розповів про моторошний день народження: &quot;не думав що доведеться таке робити&quot;Тарас Тополя (instagram.com/tarastopolia)

Додамо, що 21 червня артисту виповнилося 35 років. Музикант зустрів день народження на передовій, під обстрілами. Цього ж дня гурту "Антитіла" виповнилося 14 років.

Раніше ми повідомляли, що Тарас Тополя показав зустріч з "русским міром" в Харкові.

Також Тополя пояснював феномен Чорнобаївки

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Тарас Тополя
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