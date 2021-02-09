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У Танзанії офіційно побороли коронавірус молитвами: "Сатана зазнав невдачі"

Автор: Анна Шиканова

Президент популярної серед туристів з України африканської країни Танзанія Джон Магуфулі здивував офіційною заявою про коронавірус.

Так, за словами п'ятого президента Танзанії, у його країні немає COVID-19, пише видання Africanews.

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Боже, бережи Танзанію

Причина відсутності пандемії у цій африканській країні, названа Магуфулі, доволі дивна. Річ у тому, що він переконує населення Танзанії: від коронавірусу їх захищають вищі сили. Така позиція глави держави призвела до того, що східноафриканська країна була оголошена "вільною від COVID-19". Крім того, у Танзанії не вводилося жодних карантинних обмежень задля запобіганню поширенню вірусу.

"Ми прожили понад рік без вірусу, бо наш Бог всесильний, а Сатана знову зазнав невдачі!" - сказав він.

Але це ще не все.

Де вакцина від раку?!

Магуфулі активно виступає проти вакцинації. Будь-якої. При цьому його аргументи виглядають, м'яко кажучи, недалекими.

"Щеплення небезпечні! Якщо білий чоловік зміг зробити вакцину проти COVID-19, то він повинен був уже знайти вакцину проти СНІДу; він уже винайшов би щеплення проти туберкульозу; він би вже знайшов вакцину від малярії; він би вже винайшов вакцину від раку", - сказав він.

Фото: GettyI mages

При цьому президент Танзанії розповідає своїм співгромадянам страшилки про вакцинацію в дусі російських пропагандистів.

"В одній країні дівчаток віком до 14 років вакцинували проти, як говорили вони, раку шийки матки. Але пізніше виявилося, що вакцинація мала на меті зробити їх безплідними!" - сказав Магуфулі в одному зі своїх виступів.

Трава замість ліків

Дивні заяви Магуфулі підкріплюються ще й тим, що Танзанія стала однією з перших країн Африки, які почали замовляти розрекламовані мадагаскарські трав'яні настоянки Covid-Organics, ефективність яких не було доведено жодними науковцями. Точніше, трава Artemisia Annua, яка входить до складу настоянки, нібито містить речовину, що "допомагає у боротьбі з малярією".

"Речовина ефективна проти малярії, але жодні клінічні випробування не перевірили її проти COVID-19, ні як ліки, ні як профілактичний засіб", - пише Africanews.

Фото: Getty Images

Туристи радіють

Сьогодні мало відомо про кількість позитивних випадків коронавірусу у Танзанії через, як пишуть ЗМІ, "дивовижну позицію уряду щодо вірусу". Саме тому багато країн застерігають своїх громадян утриматися від відвідування Танзанії. Але самі туристи раді "вирватися з карантинів" і масово їдуть на Занзібар, де відсутні такі поняття як маски та соціальна дистанція.

"Чесно кажучи, приємно бути без маски, я не боюся. Тож живіть своїм життям і приїздіть в гості", - говорить американська туристка Рейчел.

"Я насправді не боюся. Ми повинні жити своїм життям, ми повинні продовжувати жити. Коронавірус буде, але ми повинні продовжувати жити!" - сказала туристка з Уганди Кейт.

А тим часом римо-католицька церква в Танзанії закликала своїх парафіян захищатись, а мешканці Занзібару розповідають журналістам на умовах анонімності про "значну кількість смертей від COVID-19". І це все, поки Магуфулі каже: "Вірус не знайде вас у Танзанії".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через невідому інфекцію в Танзанії померло 15 осіб.

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