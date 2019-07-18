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Танці з зірками: назване ім'я нового судді, який змінить Монатіка

STYLERТелешоу    18.07.2019 - 20:08
Танці з зірками: назване ім'я нового судді, який змінить Монатіка
Танці з зірками на 1+1 (фото: прес-служба каналу)

Новий сезон шоу Танці з зірками обіцяє бути дуже яскравим

Новим суддею Танців з зірками 2019, прем'єра якого відбудеться 25 серпня, став відомий хореограф Франсіско Гомес. Саме йому минулорічний суддя MONATIK передав естафету та запропонував зайняти його місце в шоу.

"Я дуже щасливий повернутися до України. Для мене це ніби другий дім, а українські телеглядачі – моя улюблена публіка. Тому я радий, що беру участь у такому чудовому проекті й з захопленням чекаю, коли розпочнуться прямі ефіри. Як завжди, від мене тільки щирі враження!" - поділився своїми емоціями Франсіско.

Новий сезон шоу Танці з зірками обіцяє бути дуже яскравим

На питання, чим буде радувати прихильників, хореограф відповів: "Сподіваюся, вам цей сюрприз сподобається". 

"Багато розповідати поки що не буду, але трохи підкажу. Напевне, всі встигли зауважити, як я люблю моду. Що ж, час показати Україні пару яскравих образів. Чи навіть більше... " - додав він.

Зауважимо, що автори Танців з зірками впевнені, що багатий досвід Франсіско у танцювальному світі, співпраця з найпопулярнішими голлівудськими артистами (він ставив номери для Мадонни, Дженіфер Лопес та інших голлівудських артистів) та відомими всьому світу шоу дасть їм новий досвід.

 

Франсіско Гомес (фото: прес-служба каналу)

"Це людина-позитив, гадаю, що його настрій та емоції неабияк зарядять глядачів та надихнуть учасників. Не дивно, що саме він замінить улюбленого всіма глядачами MONATIK. Адже саме Франсіско був тим, хто підтримував Дмитра на початку його кар’єри й вірив у нього, коли він пробував себе в напрямку танців", - розповів продюсер Танців з зірками Володимир Завадюк. 

До слова, MONATIK ще з’явиться у новому сезоні проекту. Також, каже Завадюк, автори шоу готують багато сюрпризів для глядачів.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі імена перших двох суддів нового сезону Танців з зірками. Вже за традицією оцінювати виступи зіркових учасників будуть всім знайомі прима-балерина Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. 

Зазначимо, що однією з зірок, які візьмуть участь у Танцях з зірками, може стати Ольга Фреймут, яка не так давно заінтригувала прихильників зустріччю з хореографом Яною Заєць.

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