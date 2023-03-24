Танки и боевые машины на морском дне. Вот как выглядит подводный военный музей (фото)
Военных музеев много по всему миру. Но самый необычный обустроили в Иордании - там экспонаты опустили на морское дно на глубину 15-28 метров.
Снимками этого уникального места поделились на странице National Archaeology в Instagram.
Как выглядит подводный музей
Военную технику разместили вдоль коралловых рифов, имитируя тактический боевой порядок. Место для погружения расположено недалеко от побережья Акабы, Южного пляжа в Красном море в районе, популярном среди дайверов.
Экспонаты музея - это списанные транспортные средства, подаренные музею Королевской армией Иордании.
Военную технику разместили на песчаном участке с голым рифом так, чтобы избежать повреждения разбросанных небольших коралловых "пятен" в этой зоне.
Вот так выглядит подводный военный музей (фото: Instagram/National Archaeology)
"По дороге" в музей дайверы могут встретить садовых угрей, обитающих на огромном пространстве склона морской травы, простирающейся на глубине от 6 до 16 м.
Хорошо развитый коралловый сад начинается ниже, примерно на 30 м, что делает погружение незабываемым даже для опытных дайверов.
Вот так выглядит подводный военный музей (фото: Instagram/National Archaeology)
Что экспонируют в подводном музее
Военная техника включает в себя изготовленный Великобританией основной боевой танк Chieftain (известный как Khalid Shir в Иордании) со 120-миллиметровой танковой пушкой и безоружную гусеничную военную санитарную машину FV104 Samaritan.
Прекрасным дополнением к "полю боя" также является зенитная установка M42 Duster американского производства со сдвоенными 40-миллиметровыми пушками Bofors, бронемашина FV701 Ferret и южноафриканская колесная машина пехоты Ratel (Honey Badger) 6×6.
Вот так выглядит подводный военный музей (фото: Instagram/National Archaeology)
Важнейшая часть коллекции: ударный вертолет Королевских ВВС Иордании AH-1F Cobra, изготовленный компанией Bell Helicopter в США.
С транспортных средств удалены все опасные материалы. Экспонаты будут медленно превращаться в рифы.
Достопримечательность интересует аквалангистов, ищущих новых острых ощущений в Акабе. Местные власти надеются, что музей также снизит нагрузку туристов на местные здоровые коралловые рифы.
Вот так выглядит подводный военный музей (фото: Instagram/National Archaeology)
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