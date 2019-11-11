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В таксі і кріслі стоматолога: топ постільних сцен з фільмів Зеленського (відео)

STYLERПерсони    11.11.2019 - 20:02
В таксі і кріслі стоматолога: топ постільних сцен з фільмів Зеленського (відео)
Володимир Зеленський (колаж: РБК-Україна)

Володимир Зеленський неодноразово знімався в постільних сценах

Володимир Зеленський перш, ніж стати президентом України, активно знімався в різних кінопроектах "Студії Квартал 95". При цьому сцени деяких романтичних комедій були досить пікантними. Пропонуємо згадати найкращі моменти з постільних сцен з майбутнім главою держави.

Так, в ромкомі "Кохання у великому місті" герой Зеленського стоматолог Ігор грає кохання з героїнею Світлани Ходченкової. Але в першій частині трилогії Ігор - завзятий холостяк, що проводить свої вечори в суспільстві чарівних незнайомок.

В таксі і кріслі стоматолога: топ постільних сцен з фільмів Зеленського (відео)

Зеленський в пікантній сцені (скрін відео: YouTube/CD LAND VIDEO)

На початку фільму є дуже цікава сцена, де герой Зеленського виявляється в ліжку відразу з двома напівоголеними красунями.

Зеленський в пікантній сцені (відео: YouTube/CD LAND VIDEO)

У цьому ж фільмі є сцена, в якій на прийом до героя Зеленського приходить красуня, що спокушає доктора прямо в стоматологічному кріслі.

В таксі і кріслі стоматолога: топ постільних сцен з фільмів Зеленського (відео)

Зеленський в "цікавій" сцені (скрін відео: YouTube/CD LAND VIDEO)

Зеленський в пікантній сцені (відео: YouTube/CD LAND VIDEO)

У другій частині "Кохання у великому місті" герої стикаються з низкою труднощів, подолати які допоможе лише зачаття дитини. Саме цим займаються герої Ходченкової і Зеленського на задньому сидінні таксі у кінці фільма.

Зеленський і Ходченкова в інтимній сцені (відео: YouTube/CD LAND VIDEO)

Остання частина трилогії більш рясніє комічними сценами, а ось в ромкомі "8 перших побачень" є дуже пристрасна сцена з поцілунком - Станіславський крикнув би "Вірю!". За сюжетом герої Зеленського та Оксани Акіньшиної щоранку прокидаються разом, де б вони не заснули.

Пристрасний поцілунок Зеленського з Акіньшиною (відео: YouTube/Олександр Хребтів)

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