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Таке в Україні неможливо: Максим Степанов зробив важливу заяву про коронавірус

П'ятниця 20 листопада 2020 10:33
Таке в Україні неможливо: Максим Степанов зробив важливу заяву про коронавірус
Максим Степанов зробив заяву про коронавірус (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Максим Степанов обурився неправдивою інформацією про коронавірус, яка розганяє паніку серед українців

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов терміново звернувся до засобів масової інформації не сіяти паніку щодо ситуації з коронавірусом в Україні.

Чиновник записав відеозвернення, в якому згадав випадок, що нібито стався в Білій Церкві. Мова йде про те, що в одній з лікарень батько віддав синові кисневу маску, а сам помер.

Степанов каже, що історія була перевірена і виявилося абсолютно неправдивою. Адже в Білій Церкві в принципі не було випадку, коли батько і син в одній лікарні, і батько помирає.

Міністр зазначив, що волонтер, яка опублікувала цю історію в соцмережах, вже встигла написати, що дані неперевірені.

"Не сійте паніку... Таке в Україні неможливо", - звернувся Степанов до ЗМІ, закликавши їх перевіряти інформацію.

При цьому він зазначив, що подібними матеріалами журналісти ображають медиків, фактично звинувачуючи їх у крадіжці медпрепаратів.

Максим Степанов звернувся до ЗМІ

Нагадаємо, що в Україні за останню добу черговий антирекорд з новими випадками коронавіруса - 14 575 осіб. Найбільше хворих в Києві.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розсекретив деталі розмови з прем'єром Денисом Шмигалем, назвавши орієнтовну дату введення тотального карантину в Україні.

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