Сюмар показала, як виглядають італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери
Фото: стало выдомо, як виглядають італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (facebook com)
Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар показала кілька фотографій з Італії, де триває підготовка партії бронемашин для України.
Про це вона написала в Facebook.
"Кращі заслуговують на краще! Це про ЗСУ. Давайте купимо їм натівські броньовики, на додаток до тих шести БТР, що вже купив Петро Порошенко", - закликала Сюмар.
Як повідомив 4 липня Петро Порошенко, партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.