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Сюмар показала, як виглядають італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери

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Неділя 10 липня 2022 18:14
Сюмар показала, як виглядають італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери Фото: стало выдомо, як виглядають італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар показала кілька фотографій з Італії, де триває підготовка партії бронемашин для України.

Про це вона написала в Facebook.

"Кращі заслуговують на краще! Це про ЗСУ. Давайте купимо їм натівські броньовики, на додаток до тих шести БТР, що вже купив Петро Порошенко", - закликала Сюмар.

Сюмар показала, як виглядають італійські броньовики, на які збирають гроші волонтериСюмар показала, як виглядають італійські броньовики, на які збирають гроші волонтери

Як повідомив 4 липня Петро Порошенко, партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

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