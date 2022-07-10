Сюмар показала, как выглядят итальянские броневики, на которые собирают деньги волонтеры
Фото: стало известно, как выглядят итальянские броневики, на которые собирают деньги волонтеры (facebook com)
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар показала несколько фотографий из Италии, где идет подготовка партии бронемашин для Украины.
Об этом она написала в Facebook.
"Лучшие заслуживают лучшего! Это о ВСУ. Давайте купим им натовские броневики, в дополнение к тем шести БТР, что уже купил Петр Порошенко", - призвала Сюмар.
Как сообщил 4 июля Петр Порошенко партия из 11 новых бронемашин MLS SHIELD итальянского производства будет поставлена в Десантно-штурмовые войска Украины. Переговоры о получении экспортной лицензии длились три месяца, Фонд Порошенко уже внес 50 млн грн аванса.