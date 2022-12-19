Николая Чудотворца 2022: важные традиции, что нужно сделать, а что категорически запрещено

День Святого Николая Чудотворца – один из самых светлых и уважаемых украинцами праздников. 19 декабря стоит простить старые оскорбления, примириться с врагами, побаловать родных и близких сюрпризами и вкусностями, и обязательно положить детворе под подушку подарки.

Что можно и нельзя делать в праздник, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела – ниже в материале Styler.

Что нужно сделать сегодня, важные традиции

В День Святого Николая нужно сходить в храм и помолиться за здоровье и благополучие родных и близких, попросить у Чудотворца о здоровье, достатке, мире в семье и Украине.

Николая считают покровителем детей, молодежи, нуждающихся, путешественников, водителей, воинов. Также святой помогает в беде, защищает от стихийного бедствия.

Обязательно подайте подаяние и не отказывайте сегодня в просьбах от тех, кто действительно в этом нуждается. Этот праздник призван для того, чтобы показать нам, что творить маленькие чудеса может каждый из нас.

Угостите детей "Николайчиками", которые стоит испечь заранее. Если вы не успели, можно посвятить выпеканию часть дня. Обязательно привлеките к украшению пряников ребятишек – они точно будут в восторге и запомнят этот день.

Встретьте праздник в чистом доме, который следует убрать заранее. Ведь заметать и мыть сегодня без крайней нужды нельзя.

Отдайте долги, особенно те, которые лежат обузой в вашей душе, примиритесь с теми, с кем были в ссоре, и простите ваших врагов (кроме россиян, конечно).

Загадайте самое заветное желание сегодня, обратившись к святому. Искреннее и светлое желание обязательно исполнится в течение года.

И обязательно положите под подушку ребенку подарок, чтобы проснувшиеся малыши могли порадоваться сами и порадовать вас своими положительными эмоциями. Когда-то непослушным деткам клали под подушку прутик (веточку из дерева или куста), но современные методики воспитания вряд ли такое одобрят. Во всяком случае, зачем вам слезы с самого утра, да еще и в такой светлый праздник!

Необычные традиции наших предков

Интересно, что когда-то незамужние девушки перебирали свои сундуки, проверяли, хорошо ли хранится сокровище, которое понадобится, когда сваты придут на порог.

А мужчины проверяли скот и читали над ним молитву: "Дай, Боже, добрый день. Чтобы скот здоровый был, да и я с тобой, еще и со своей женой". Считалось, что подобный ритуал принесет благополучие в семью.

Святой Николай – светлый и красивый праздник (фото: freepik)

А вот это на Николая делать не стоит

Сегодня точно не стоит заниматься тяжелой работой, убирать в доме, дворе, рубить дрова, стирать, гладить или затевать ремонт.

Нельзя и садиться за рукоделие – вязание, вышивание, шитье и другие хобби, которыми вы себя развлекаете и свободное время.

Наши предки искренне верили, что в этот день нельзя брать в руки ножницы, особенно беременным женщинам. От этого убеждения происходит и запрет на любые действия, связанные со стрижкой – будь то волосы или ногти.

Не стоит брать сегодня взаймы что угодно, наоборот – все долги надо на Николая отдать, или хотя бы часть из них.

На детвору в светлый праздник нельзя кричать и ругаться. Все же это более детский праздник, поэтому не стоит портить настроение ни себе, ни малышам.

Конечно же нельзя злословить, обижать кого-то, или обижаться самим, злоупотреблять алкоголем и вообще превращать этот день в какую-то шумную гулянку.

Для тех, кто соблюдает Рождественский пост, нельзя есть все скоромное – мясо, молочку, яйца. А вот рыбу 19 декабря себе можно позволить.

Важные приметы на сегодня

Сколько на Николая снега, столько будет травы на Николая Весеннего (22 мая).

Иней на Николая – предвестник щедрого урожая хлеба.

Если снег выпадет до 19 декабря, зима будет морозной.

Холодный День святого Николая предвещает холодную зиму, а теплый – солнечную погоду.

Дождь в День Николая Чудотворца – к хорошему урожаю озимых.

Если на Николая заметает след, дорог не будет от Николая к Рождеству.

День ангела 19 декабря отмечают:

Максим и Николай.