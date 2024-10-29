Праздник 29 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святая Анастасия Римляниня стала сиротой в три года и выросла в монастыре близ Рима, где приняла монашество. Когда ей исполнилось двадцать один год, в Риме начались преследования христиан во время правления императора Декия. Анастасия, славившаяся красотой, отказала всем богатым римлянам, которые просили ее руки, выбрав остаться невестой Христовой.

Язычники похитили ее из монастыря, обвинив в ненависти к богатым и поклонению распятому Христу. Военачальник Пров приказал ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась. Из-за своего отказа она испытала жестокие пытки, повлекшие ее смерть.

Кирилла, который оказал ей помощь во время пыток, также казнили, считая его тайным христианином. Анастасия стала символом несокрушимой веры и мужества в борьбе за свои убеждения.

Святая Анастасия Римляниня (изображение: blagovist.info)

Что нельзя делать сегодня, 29 октября

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Злословить и ссориться

Отказывать в помощи

Оставлять детей в одиночестве.

Также не рекомендуется общаться с малознакомыми людьми, поскольку это может привести к серьезным конфликтам.

Народные приметы и традиции этого дня

Медленно плывут тучи на небе - скоро заморозки.

Птицы начали громко кричать - ждите мороз

Не все листья опали с березы - погода будет теплой

Утром на растениях иней - вечером пойдет снег.

В этот день существовала традиция, по которой женщины одевали кораллы. Считалось, что это доставляет удачу и помогает успешно завершить любые дела до конца года.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Андрей, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Николай, Алексей, Павел, Тимофей, Агата, Анастасия, Анна, Мария.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: