Праздник 26 октября: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела
Сегодня, 26 октября, праздник - православные украинцы чтят память святого великомученика Димитрия Мироточца по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Димитрий родился в Солуне (современная Греция) в богатой христианской семье. Его отец, святой Василий, занимал должность городского правителя. После смерти отца Димитрий унаследовал руководство городом и преданно придерживался христианских ценностей, активно защищая верующих от гонений.
Во времена императора Максимиана (305-311 годы) начались жестокие преследования христиан. Димитрий был арестован из-за своей верности христианским убеждениям и отказом поклоняться языческим богам. Позже его казнили. По легенде, во время погребения его тела из него начало вытекать миро, что подтвердило его святость и дало ему титул Мироточец.
После своей смерти святой Димитрий совершил много чудес, став покровителем воинов и защитником христиан. Его культ распространился на всю Европу, в частности в странах Восточной и Центральной Европы, где он считается одним из самых почитаемых святых.
Димитрий Солунский (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 26 октября
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить и ссориться
- Стирать и гладить одежду
- Заниматься работой по дому.
Также не рекомендуется брать в руки незнакомые предметы, чтобы не сократить свою жизнь. Кроме этого, воздерживайтесь от недобрых поступков, ведь они могут вернуться к вам вдвое сильнее.
Народные приметы и традиции этого дня
- Морозно и пошел снег - зима будет холодной
- Если осадков нет - зима придет не скоро
- Весь день тепло - к ранней, мягкой зиме
- Восход солнца красный - днем будет ветрено.
В этот день важно не только посетить церковь, но и искренне помолиться святому Димитрию о защите всех, кто в опасности, в частности для воинов, охраняющих родную землю. Его считают могущественным покровителем, и просьба о силе и безопасности особенно действенна в этот святой день.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
За гороскопом люди, родившиеся завтра - Скорпионы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Праздник приятных неожиданностей
- День перемен к лучшему
- День интерсекс людей.
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При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.